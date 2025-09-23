Les cours du cuivre ont légèrement progressé mardi, gagnant 0,1% à 9 985 dollars la tonne sur le London Metal Exchange. Le marché reste partagé entre les perturbations de l’offre, notamment la suspension de la production à la mine indonésienne de Grasberg, et l’accumulation de stocks, qui pèsent sur les perspectives à court terme. Aux États-Unis, les réserves sur la Comex atteignent 318 285 tonnes courtes, en hausse de 241% depuis janvier, conséquence des anticipations liées aux droits de douane américains.

Le soutien vient également de la récente baisse des taux de la Réserve fédérale, qui a amélioré le sentiment des investisseurs malgré un contexte économique fragile. Le cuivre a gagné 13% depuis le début de l’année, mais reste sous pression après avoir touché un sommet de 15 mois la semaine dernière. Selon les analystes, le maintien au-dessus de 9 850 dollars la tonne serait nécessaire pour éviter une poursuite de la correction entamée.

En Chine, le contrat le plus échangé sur la Bourse de Shanghai a reculé de 0,3% à 79 930 yuans (11 237,80 dollars), certains opérateurs ayant pris leurs bénéfices après avoir franchi la barre des 80 000 yuans. Sur les autres métaux, le nickel a enregistré la meilleure performance avec une hausse de 1% à 15 360 dollars, porté par la suspension de permis miniers en Indonésie. L’aluminium et le zinc ont reculé de 0,2%, tandis que le plomb et l’étain ont progressé respectivement de 0,2% et 0,8%.