Le déficit des États-Unis s’est établi à 1 780 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2025, en baisse de 2,2% par rapport à l’an dernier, selon le département du Trésor. Cette amélioration relative s’explique par une explosion des recettes douanières, qui ont atteint 202 milliards de dollars sur l’année, en hausse de 142% sur un an. En septembre, les droits de douane ont rapporté à eux seuls 30 milliards, un bond de 295% sur un an, grâce aux hausses tarifaires imposées par l’administration Trump. Ces mesures, destinées à réduire la dépendance commerciale américaine, ont permis de compenser partiellement la flambée du coût de la dette publique.

Les paiements d’intérêts ont en effet atteint un record de 1 200 milliards de dollars, soit près de 100 milliards de plus qu’en 2024. Le coût net du service de la dette s’élève à 970 milliards, dépassant les dépenses militaires et ne se situant qu’après la Sécurité sociale et les programmes de santé. Le ratio déficit/PIB recule à 5,9%, son plus bas niveau depuis 2022, tandis que la dette fédérale atteint 38 000 milliards de dollars. "Nous sommes sur la bonne voie pour réduire la dette et le fardeau budgétaire", a estimé le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

L’exercice 2025 s’est clôturé sur des recettes fédérales totales de 5 200 milliards de dollars pour des dépenses dépassant 7 000 milliards. Si l’excédent mensuel record de septembre (198 milliards) a contribué à freiner le déficit, les économistes restent prudents, soulignant que les tarifs douaniers pourraient à terme peser sur les prix et la consommation. Pour l’heure, les hausses de prix demeurent limitées, et la Réserve fédérale prévoit de poursuivre sa politique d’assouplissement monétaire, avec un taux directeur actuellement compris entre 4,00% et 4,25%.