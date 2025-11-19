Le déficit commercial américain se réduit fortement en août

Le déficit commercial des Etats-Unis a diminué à 59,6 milliards de dollars en août, par rapport à celui de 78,2 MdsUSD du mois précédent (à peine révisé d'une estimation initiale de 78,3 MdsUSD), selon le Département du Commerce.



Cette chute de 23,8% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une contraction de 5,1% des importations de biens et services, à 340,4 MdsUSD, alors que les exportations sont restées quasi-inchangées (+0,1%) à 280,8 MdsUSD.



Par poste, le fort recul du déficit global est surtout attribuable à une diminution du déficit des biens de 18,1 MdsUSD, à 85,6 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est accru de 0,5 MdUSD pour s'établir à 26,1 MdsUSD.