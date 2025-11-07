Le déficit commercial de la France se creuse en septembre

Le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,58 milliards d'euros en septembre, après 5,19 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Cette dégradation d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 2,5% des importations françaises, qui ont ainsi atteint 58,5 MdsEUR, alors que les exportations sont restées atones aux alentours de 51,9 MdsEUR.



Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un déficit de 1,6 MdEUR en septembre, à comparer à un excédent de 1,4 MdEUR le mois précédent.