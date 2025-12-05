Le déficit commercial de la France se réduit en octobre

Le déficit commercial de la France s'est réduit sensiblement à 3,92 milliards d'euros en octobre, après 6,35 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une chute de 4,6% des importations françaises, à un peu plus de 55,6 MdsEUR, alors que les exportations ne se sont tassées que de 0,5% aux alentours de 51,7 MdsEUR.



Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un excédent de 1,1 MdEUR en octobre, à comparer à un déficit de 1,6 MdEUR le mois précédent.