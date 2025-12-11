Le déficit commercial des Etats-Unis chute en septembre

Le déficit commercial des Etats-Unis a chuté à 52,8 milliards de dollars en septembre, par rapport à celui de 59,3 MdsUSD du mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 59,6 MdsUSD), selon le Département du Commerce.



Cette chute de 10,9% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 3% des exportations de biens et services, à 289,3 MdsUSD, alors que les importations ne se sont accrues que de 0,6% à 342,1 MdsUSD.



Par poste, le fort recul du déficit global est attribuable à une diminution du déficit des biens de 7,1 MdsUSD, à 79 MdsUSD, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 0,6 MdUSD pour s'établir à 26,2 MdsUSD.