Jerome Powell doit encore décider s'il reste gouverneur ou s'il démissionne à l'arrivée de son successeur.

Après huit ans à la tête de la Fed, Jerome Powell préside aujourd’hui et demain sa dernière réunion. Si les derniers jours ont permis de dégager la voie pour son successeur, l’avenir de l’actuel président de la Fed reste encore flou.

L’abandon de l’enquête du Département de la Justice à son encontre va en effet permettre de lever le blocage au Sénat. La commission bancaire devrait valider mercredi la nomination de Kevin Warsh, avant un vote en séance plénière. Les Républicains disposent d’une majorité pour ces deux votes. Kevin Warsh devrait ainsi être confirmé avant l’expiration du mandat de Jerome Powell, le 15 mai.

Mais il reste désormais une question centrale : Jerome Powell va-t-il rester au board de la Fed jusqu’à la fin de son mandat de gouverneur (janvier 2028) ou démissionner à l’arrivée de son successeur ? Lors de sa dernière conférence de presse, Jerome Powell avait indiqué qu’il prendrait sa décision en fonction de ce qu’il pense "être le mieux pour l’institution et le public que nous servons".

On comprend en lisant la presse américaine, que Jerome Powell, 73 ans, a sans doute plus envie d’aller tailler ses rosiers que de continuer à ferrailler sur des sujets de politique monétaire. S’il reste, c’est qu’il pense qu’il y a un enjeu pour l’indépendance de l’institution.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a mis la Fed sous pression pour obtenir davantage de baisses de taux. Il a plusieurs fois menacé de virer Powell, lancé une enquête contre la gouverneure Lisa Cook (accusée de fraudes hypothécaires), et accusé Jerome Powell d’être à l’origine de centaines de millions de dollars de dépassements de coûts pour la rénovation du siège de la Fed (d’où l’enquête du Ministère de la Justice).

Démissionner maintenant, c’est donc aussi donner le point à Donald Trump et à sa campagne de pression. A l’inverse, rester l’exposerait peut-être encore davantage aux attaques politiques. Actuellement, le scénario central pour la Fed, c’est un maintien des taux pour une période assez longue, compte tenu d’une inflation toujours un peu élevée et d’un marché du travail relativement solide. Donald Trump, lui, veut des baisses de taux, et on l’imagine assez aisément accuser Powell d’user de son influence pour freiner les baisses de taux.

Pourtant, durant ses huit années à la tête de la Fed, Jerome Powell s’est toujours tenu à l’écart de la politique. Une posture qui lui a permis d’être nommé gouverneur par Barack Obama, président par Donald Trump et reconduit dans ces fonctions par Joe Biden. L’actuel président de la Fed est aussi le responsable politique qui dispose du taux d’approbation le plus élevé, selon Gallup.

Historiquement, les présidents de la Fed en fin de mandat démissionnent du board. Seul Marriner Eccles était resté trois années supplémentaires en tant que gouverneur. Mais Jerome Powell peut tout à fait choisir de rester. Et s’il reste, il peut aussi démissionner dans quelques mois, s’il estime que la Fed est entre de bonnes mains.

Le départ de Powell permettrait surtout à Donald Trump de nommer son successeur. Une majorité de gouverneurs (4 sur 7) auraient ainsi été nommés par le président Trump. Aucun autre siège ne se libérera d’ici à la fin de son mandat.