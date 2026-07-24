Dubai Financial Market PJSC (DFM) continue d'attirer les investisseurs, mais le titre reflète toujours la prudence du marché.

Les capitaux et les investissements internationaux continuent d'affluer vers Dubaï malgré l'incertitude mondiale persistante. Le Dubai International Financial Centre (DIFC) a accueilli 775 nouvelles entreprises au premier trimestre 2026, soit une augmentation de 62 % sur un an par rapport aux 478 entreprises enregistrées à la même période l'an dernier.

L'un des principaux moteurs de cette dynamique est l'Agenda économique de Dubaï (D33), un plan ambitieux sur 10 ans visant à doubler le produit intérieur brut (PIB) de Dubaï et à générer 32 000 milliards de dirhams des Émirats arabes unis (AED) d'activité économique entre 2023 et 2033. L'objectif est de faire de Dubaï l'une des trois premières villes économiques mondiales d'ici 2033, les progrès étant mesurés par des indicateurs tels que la croissance du commerce et l'investissement direct étranger (IDE).

Dans ce contexte, le DFM, qui fournit des services de cotation, de négociation, de compensation et de conservation, devrait bénéficier de l'activité croissante sur les marchés de capitaux de Dubaï.

Au premier trimestre 2026, la bourse a attiré 20 702 nouveaux investisseurs. Notamment, les investisseurs internationaux ont représenté 79 % des nouvelles inscriptions, reflétant une forte participation étrangère alors même que les tensions géopolitiques et l'incertitude généralisée des marchés ont créé un environnement plus prudent sur les places financières régionales et mondiales.

Hausse des volumes, hausse des revenus

L'augmentation de l'activité de trading et de la liquidité a soutenu la croissance du chiffre d'affaires du DFM, qui a progressé de 36 % sur un an pour atteindre 253,1 millions d'AED au premier trimestre 2026, contre 186,5 millions d'AED un an plus tôt. La valeur totale des transactions a bondi de 48 % sur un an pour atteindre 61 milliards d'AED au premier trimestre 2026, contre 41,1 milliards d'AED sur la période correspondante de l'année précédente. L'activité de trading a été portée par une forte participation des investisseurs internationaux et institutionnels, qui ont représenté respectivement 54 % et 70 % de la valeur totale des transactions.

La hausse des revenus issus des commissions de négociation, des règlements-livraisons et des services de conservation a permis à l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) d'atteindre 211,6 millions d'AED au premier trimestre 2026, en hausse de 38,0 % sur un an, contre 153,3 millions d'AED au premier trimestre 2025. La marge d'EBITDA s'est également améliorée, passant de 82 % au premier trimestre 2025 à 84 % au premier trimestre 2026.

La croissance des revenus s'est traduite par un bénéfice net plus solide de 177,7 millions d'AED au premier trimestre 2026, en hausse de 39,8 % sur un an, contre 127,1 millions d'AED au premier trimestre 2025. La marge nette s'est établie à 70,2 % au premier trimestre 2026 contre 68,1 % au premier trimestre 2025, bien que la croissance des bénéfices ait été partiellement freinée par un doublement de la charge d'impôt sur les sociétés au cours du trimestre.

La génération de trésorerie s'est considérablement améliorée durant le trimestre, le flux de trésorerie opérationnel passant de 437,0 millions d'AED au premier trimestre 2025 à 829,2 millions d'AED au premier trimestre 2026, soutenu par une rentabilité accrue et des mouvements favorables au niveau des dettes fournisseurs et des charges à payer.

Variations de l'humeur du marché

L'action DFM a chuté de 20,3 % au cours des 12 derniers mois. Son cours actuel s'établit à 1,4 AED, bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 1,8 AED. Ce recul reflète un sentiment plus fragile des investisseurs, alors que les tensions géopolitiques liées au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran ont pesé lourdement sur les marchés boursiers des Émirats arabes unis.

Le sentiment des analystes est plus constructif. Trois des quatre analystes suivant la valeur recommandent l'achat, tandis qu'un préconise de conserver le titre. L'objectif de cours moyen de 1,8 AED implique un potentiel de hausse de 29,1 %, indiquant que les analystes restent plus optimistes que le reste du marché sur les perspectives à long terme de la société.

Sur une glace fragile

La performance du DFM reste étroitement liée à l'activité de trading et aux niveaux de liquidité, faisant de la participation des investisseurs un facteur clé pour la croissance des bénéfices. Un environnement de marché moins porteur pourrait continuer de peser sur l'activité globale. L'évolution des tensions géopolitiques continue d'alimenter la volatilité sur les marchés financiers régionaux et mondiaux, et les implications financières de ces facteurs restent difficiles à évaluer.