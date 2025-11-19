Le DG de Sodexo va se charger directement de l'Amérique du Nord

Sodexo indique que Thierry Delaporte, récemment nommé directeur général du groupe, élargit ses responsabilités et assumera en direct le leadership de la zone Amérique du Nord à partir du 1er janvier 2026 et pour les mois à venir.



Sarosh Mistry, actuellement président Amérique du Nord de Sodexo, quittera le groupe de services de restauration collective et de gestion de sites le 31 décembre 2025. Il assurera un rôle de conseiller stratégique pendant la période de transition.



'Fort de plus de 30 ans d'expérience internationale, Thierry Delaporte a démontré sa capacité à piloter la transformation d'organisations mondiales et à générer une croissance durable, notamment aux Etats-Unis', explique Sodexo.



Il se concentrera donc sur le redressement des activités de Sodexo en Amérique du Nord, son premier marché, 'afin d'initier une nouvelle phase de croissance et d'accélérer la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes'.