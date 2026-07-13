Le diesel menace de relancer l'inflation malgré un Brent contenu

Alors que les investisseurs continuent de surveiller le Brent et les tensions autour du détroit d'Ormuz, le véritable choc énergétique se concentre désormais sur le marché du diesel. Cette divergence pourrait avoir des conséquences plus directes sur l'économie mondiale que l'évolution du prix du pétrole brut lui-même.

La Russie, deuxième exportateur mondial de diesel derrière les Etats-Unis, a suspendu ses exportations jusqu'à fin juillet après les attaques ukrainiennes contre plusieurs raffineries. Ses expéditions sont tombées autour de 234 000 barils par jour début juillet, contre une moyenne proche de 817 000 barils quotidiens en 2025, provoquant une hausse généralisée des contrats sur le diesel et des marges de raffinage des distillats à travers le monde. Ces dernières sont même revenues à leur plus haut niveau depuis le début du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran au printemps.



Les raffineurs américains anticipent que cette tension pourrait durer. La direction de Valero estime ainsi que la partie éloignée de la courbe des marges de raffinage reste sous-évaluée par le marché, suggérant que les prix futurs pourraient rester plus fermes qu'anticipé si les contraintes d'offre persistent. Chez Phillips 66, la direction juge également que le marché mondial des carburants demeure tendu, en particulier pour le kérosène, et que les marges devront rester suffisamment élevées pour inciter les raffineries à augmenter leur production.



Valero bénéficie déjà directement de cet environnement, son activité de raffinage ayant dégagé un bénéfice opérationnel de 1,8 MdUSD au premier trimestre, contre une perte un an auparavant, tandis que le groupe a augmenté la part du kérosène dans sa production de distillats afin de répondre à la demande internationale.



Même avec un Brent relativement contenu, l'inflation pourrait donc rester plus élevée que prévu sous l'effet des produits raffinés. Le diesel est indispensable au transport routier, aux engins agricoles, aux chantiers et à une partie de l'industrie, de sorte qu'une hausse durable de son prix se transmet rapidement aux coûts de fret, aux prix alimentaires et aux marges des entreprises.