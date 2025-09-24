Le directeur technologique de Mercedes-Benz Group sur le départ

Mercedes-Benz Group a annoncé mercredi le prochain départ de son directeur technologique Markus Schäfer après 30 ans passés au sein du constructeur automobile, période durant laquelle le cadre dirigeant a chapeauté le virage du groupe allemand à la fois vers l'électrification et les technologies numériques.



Dans un communiqué, Mercedes indique avoir choisi Jörg Burzer, le membre de son directoire en charge de la gestion de la production, de la qualité et de la chaîne logistique afin de succéder à Markus Schäfer lorsque le mandat de ce dernier arrivera à expiration le 1er décembre prochain.



C'est Michael Schiebe - l'actuel directeur général de la filiale de performance Mercedes-AMG et responsable de la division de véhicules les plus hauts de gamme Top End Vehicle (TEV) - qui remplacera Burzer à la tête de la gestion de la production et de la chaîne logistique.





