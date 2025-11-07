Sanofi rapporte qu'une étude de phase 3 menée avec Regeneron, a atteint tous ses critères principaux et secondaires, montrant que Dupixent réduisait significativement l'opacification des sinus, la congestion nasale et la taille des polypes chez les patients de 6 ans et plus atteints de rhinosinusite fongique allergique (AFRS), par rapport au placebo.
La demande complémentaire d'autorisation de mise sur le marché (sBLA) de Dupixent va être examinée en priorité par la FDA : sa décision est attendue le 28 février 2026. En cas d'approbation, il s'agirait de la 9e indication du médicament et la première approuvée pour l'AFRS.
Amber U. Luong, chercheuse principale de l'étude, a souligné que Dupixent a permis de réduire de 92% le recours à la chirurgie et aux corticoïdes, apportant 'la preuve la plus solide à ce jour' du rôle des interleukines IL-4 et IL-13 dans cette inflammation chronique de type 2.