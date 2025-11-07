Sanofi rapporte qu'une étude de phase 3 menée avec Regeneron, a atteint tous ses critères principaux et secondaires, montrant que Dupixent réduisait significativement l'opacification des sinus, la congestion nasale et la taille des polypes chez les patients de 6 ans et plus atteints de rhinosinusite fongique allergique (AFRS), par rapport au placebo. La demande complémentaire d'autorisation de mise sur le marché (sBLA) de Dupixent va être examinée en priorité par la FDA : sa décision est attendue le 28 février 2026. En cas d'approbation, il s'agirait de la 9e indication du médicament et la première approuvée pour l'AFRS. Amber U. Luong, chercheuse principale de l'étude, a souligné que Dupixent a permis de réduire de 92% le recours à la chirurgie et aux corticoïdes, apportant 'la preuve la plus solide à ce jour' du rôle des interleukines IL-4 et IL-13 dans cette inflammation chronique de type 2.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
