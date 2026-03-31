Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE TotalEnergies Actionnariat France dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de TotalEnergies.

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte dudit FCPE, 109 279 174 actions TotalEnergies représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote du géant énergétique. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions sur le marché.