Le feuilleton Intertek touche à sa fin, le conseil prêt à soutenir l'offre d'EQT

Intertek a confirmé mercredi que son conseil d'administration avait fini par donner un accord de principe à la dernière offre déposée par le fonds suédois EQT portant sur le rachat de la totalité du capital, une décision susceptible de clore un feuilleton financier qui durait depuis de longues semaines.

Si le conseil d'administration se dit confiant dans le plan stratégique mis en place par le groupe d'inspection et de certification, il reconnaît aussi que le projet d'OPA d'EQT a le mérite de proposer immédiatement de la valeur en cash aux actionnaires.



Il juge l'offre financièrement satisfaisante et dit avoir l'intention de recommander officiellement aux actionnaires de l'accepter dès que les dernières formalités juridiques seront remplies.



EQT a présenté hier une ultime offre de rachat valorisant Intertek à 60 livres sterling par action, soit un total de 9,4 milliards de livres, ou environ 12,7 milliards de dollars, suite au rejet de trois propositions précédentes formulées à 51,50, 54 puis 58 livres par titre.



Si l'opération aboutit, elle deviendrait la deuxième plus importante acquisition britannique jamais réalisée par un fonds de capital-investissement.



Jusqu'ici, Intertek privilégiait une revue stratégique susceptible de conduire à une séparation de ses activités entre énergie et infrastructures d'un côté, et services de tests et certification de l'autre.



Coup de pression des actionnaires



Mais la pression des actionnaires s'était intensifiée ces derniers jours, un groupement d'actionnaires représentant environ 10% du capital ayant exhorté le conseil d'administration à négocier avec EQT, jugeant l'offre du fonds plus attractive au vu des risques d'exécution associés au projet.



Le fonds Lost Coast Collective, appartenant à l'activiste Matthew Peltz, avait notamment demandé à Intertek d'engager des discussions avec EQT. D'après le fonds, qui détient environ 1,2% du capital, la stratégie d'indépendance du groupe n'est plus crédible aux yeux du marché



"Les risques paraissaient d'autant plus élevés que le conflit au Moyen-Orient tend à se prolonger", rappelle un trader.



La proposition d'EQT prévoit également de couvrir, en sus de l'offre en numéraire, le paiement du dividende de 107,7 pence par action qu'Intertek avait promis de verser à ses actionnaires au titre de l'exercice 2025.



L'action, qui a bondi de 22,5% depuis le début de l'année, progressait encore de 6,7% mercredi à la Bourse de Londres, tout en restant inférieure au prix proposé avec un cours qui s'établissait à 56,55 livres.