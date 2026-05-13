Le feuilleton Intertek touche à sa fin, le conseil prêt à soutenir l'offre d'EQT
Intertek a confirmé mercredi que son conseil d'administration avait fini par donner un accord de principe à la dernière offre déposée par le fonds suédois EQT portant sur le rachat de la totalité du capital, une décision susceptible de clore un feuilleton financier qui durait depuis de longues semaines.
Si le conseil d'administration se dit confiant dans le plan stratégique mis en place par le groupe d'inspection et de certification, il reconnaît aussi que le projet d'OPA d'EQT a le mérite de proposer immédiatement de la valeur en cash aux actionnaires.
Il juge l'offre financièrement satisfaisante et dit avoir l'intention de recommander officiellement aux actionnaires de l'accepter dès que les dernières formalités juridiques seront remplies.
EQT a présenté hier une ultime offre de rachat valorisant Intertek à 60 livres sterling par action, soit un total de 9,4 milliards de livres, ou environ 12,7 milliards de dollars, suite au rejet de trois propositions précédentes formulées à 51,50, 54 puis 58 livres par titre.
Si l'opération aboutit, elle deviendrait la deuxième plus importante acquisition britannique jamais réalisée par un fonds de capital-investissement.
Jusqu'ici, Intertek privilégiait une revue stratégique susceptible de conduire à une séparation de ses activités entre énergie et infrastructures d'un côté, et services de tests et certification de l'autre.
Coup de pression des actionnaires
Mais la pression des actionnaires s'était intensifiée ces derniers jours, un groupement d'actionnaires représentant environ 10% du capital ayant exhorté le conseil d'administration à négocier avec EQT, jugeant l'offre du fonds plus attractive au vu des risques d'exécution associés au projet.
Le fonds Lost Coast Collective, appartenant à l'activiste Matthew Peltz, avait notamment demandé à Intertek d'engager des discussions avec EQT. D'après le fonds, qui détient environ 1,2% du capital, la stratégie d'indépendance du groupe n'est plus crédible aux yeux du marché
"Les risques paraissaient d'autant plus élevés que le conflit au Moyen-Orient tend à se prolonger", rappelle un trader.
La proposition d'EQT prévoit également de couvrir, en sus de l'offre en numéraire, le paiement du dividende de 107,7 pence par action qu'Intertek avait promis de verser à ses actionnaires au titre de l'exercice 2025.
L'action, qui a bondi de 22,5% depuis le début de l'année, progressait encore de 6,7% mercredi à la Bourse de Londres, tout en restant inférieure au prix proposé avec un cours qui s'établissait à 56,55 livres.
Intertek Group plc figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'analyse, de contrôle et de certification de produits et de systèmes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de contrôle et de certification des biens de consommation (28,7%) : produits textiles, chaussures, jouets, articles de papeterie, appareils électroménagers, produits électroniques grand public, produits des technologies de l'information et de la communication, produits de l'industrie automobile, de l'aérospatiale, de l'éclairage, de la construction, des énergies renouvelables et des soins de santé. En outre, le groupe développe une activité de contrôle de la certification des standards internationaux ;
- développement de solutions d'assurance qualité pour les secteurs de l'industrie et des infrastructures (25%) : dédiées à la chaîne d'approvisionnement des industries du bâtiment et de la construction, des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de minéraux, etc. ;
- prestations de services d'inspection des cargaisons, d'évaluation analytique, d'étalonnage et de services techniques aux industries du pétrole et des biocarburants (21,2%) ;
- prestations de services d'audit et de prise en charge des processus commerciaux (15%) : en matière de science, de réglementation, d'environnement, de santé, de sécurité et de qualité ;
- prestations de contrôle et d'évaluation des produits alimentaires, agricoles, chimiques et pharmaceutiques (10,1%). Intertek Group plc propose également des prestations d'inspection du système gouvernemental et des organismes de réglementation pour soutenir les activités commerciales contribuant à la circulation des marchandises à travers les frontières.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de plus de 1 000 bureaux d'inspection et laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (6,9%), Etats-Unis (29%), Chine et Hong Kong (18%), Australie (5,2) et autres (40,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.