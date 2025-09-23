Le marché action américain est revenu en mode "FOMO", l'acronyme de "Fear Of Missing Out", le peur de manquer l'immanquable. En l'occurrence le marché haussier séculaire autour des investissements dans l'intelligence artificielle. La thématique IA, c'est 53% de hausse en 2025, comme on va le voir un peu plus loin. C'est aussi un écosystème de l'entre-soi de plus en plus prononcé.

Je n'ai pas eu le temps de chercher ce matin si quelqu'un, quelque part, tient un fichier des liens croisés qui sont en train de se nouer dans la technologie américaine. Mais je pense pouvoir écrire sans trop me fourvoyer que tout ce petit monde a des intérêts de plus en plus convergents, renforcés par les dizaines de milliards d'injections de fonds et la bénédiction de la Maison Blanche. Après avoir prévu de miser 5 milliards de dollars sur Intel, Nvidia vient d'annoncer 100 milliards de dollars d'investissement dans OpenAI. OpenAI qui est financé par Microsoft et qui développerait ses propres puces avec Broadcom et TSMC. TSMC qui a de gros projets avec Softbank, lequel est un important bailleur de fonds d'OpenAI et qui coopère avec Oracle dans le projet Stargate. Oracle qui est devenu la pierre angulaire de TikTok aux Etats-Unis et qui devient un acteur majeur des centres de données aux côtés d'Alphabet, Amazon et Microsoft. Oracle dont les clients clefs s'appellent OpenAI, Meta, xAI, Nvidia et AMD. J'arrête là mais il y a bien sûr des dizaines de connexions. Même Apple, un peu à la ramasse en matière d'IA, a fini par essayer de rejoindre la meute en examinant une coopération avec Alphabet, voire en rachetant un acteur déjà en place, comme Perplexity ou Mistral.

Aux Etats-Unis, ce bloc pèse des milliers de milliards de dollars et au-delà de la concurrence de façade, ses intérêts sont éminemment convergents. D'autant plus depuis que tous les dirigeants ont prêté allégeance à Donald Trump, dans le cadre d'un pacte faustien qui leur garantit une grande liberté d'action du moment qu'ils appuient la politique de la Maison Blanche. Si le sujet vous intéresse, le grand média tech américain Wired a commencé à publier hier soir une série d'articles brillants sur l'abandon par la Silicon Valley de ses valeurs et de sa morale, et sur les conséquences d'un revirement aussi radical.

En bourse, cette masse a un effet de traction indéniable. Le Nasdaq 100, un peu à la traîne jusqu'à la fin du printemps, a désormais repris les commandes des gains à Wall Street. +18% cette année, soit quatre points de mieux que le S&P 500. Autre illustration, l'ETF Roundhill IA Générative en est à 53% de hausse en 2025. Trois fois mieux que le Nasdaq 100.

Résultats des courses, les séances se suivent et se ressemblent à Wall Street : les actions montent grâce à la tech, et pour cause comme on vient de le voir, et les obligations baissent parce que le marché se demande si la Fed aura suffisamment de marge de manœuvre vis-à-vis de l'inflation pour continuer à réduire ses taux cette année. Alberto Musalem (Fed de Saint-Louis) et Beth Hammack (Fed de Cleveland) ont estimé que la banque centrale devait être prudente avec les baisses de taux, pendant que Raphael Bostic, président de la Fed d’Atlanta, pense qu'aucun nouvel assouplissement n'est nécessaire en 2025. A contre-courant mais parfaitement dans son rôle, le nouveau gouverneur Stephen Miran, zélateur de Donald Trump, a plaidé pour des baisses de taux plus agressives. Plusieurs autres membres de la Fed doivent prononcer des allocutions aujourd'hui, dont le président Jerome Powell, qui interviendra autour de 18h30 (heure de Paris) selon le calendrier officiel.

En Europe, les places boursières étaient teintées de rouge clair hier. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,1% malgré le renfort de l'industrie des semiconducteurs et de son fer de lance ASML. L'industrie automobile du vieux continent a connu un nouveau coup de spleen avec la révision en baisse des ambitions de Porsche AG, qui a conduit sa maison-mère Volkswagen à réviser ses objectifs.

En Asie Pacifique ce matin, le Japon, la Corée du Sud, Taiwan et l'Australie évoluent en hausse. C'est plus compliqué en Chine, où Hong Kong perd 1% alors qu'un cyclone potentiellement destructeur se rapproche de la cité. L'Inde abandonne 0,3% avec la remontée de la roupie face au dollar, alors que Washington et New Dehli n'ont toujours pas trouvé d'accord douanier. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers.

Le CAC40 démarre la séance en hausse de 0,4% à 7 859 points. Le SMI recule de 0,2% à 12 104 points. Le Bel 20 est stable à 4709 points.

Les temps forts économiques du jour

La version flash des indicateurs PMI manufacturiers et des services des grandes économies sera publiée tout au long de la journée, avec en touche finale la version USA à 15h45. Il y aura plusieurs discours de banquiers centraux américains à partir de 14h30. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

Antin Infrastructure Partners : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 11,30 à 12,80 EUR.

Aperam : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 27 à 32,30 EUR.

Athens International Airport : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 9,20 à 10,40 EUR.

Burberry Group : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 580 à 680 GBX.

Commerzbank : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 32 EUR.

Fugro : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 14,50 EUR à 10 EUR.

Grenke : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 17,70 EUR à 20 EUR.

GVS : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 6,10 EUR à 5,60 EUR.

Kering : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 195 à 250 EUR.

Kuehne Und Nagel International : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 175 à 165 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 180 à 165 CHF.

Medincell : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 27 EUR. Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 20,40 à 24,30 EUR.

Nibe : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 40 SEK.

Orsted : Clarksons Securities passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 120 DKK à 125 DKK.

TF Bank : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 198 SEK.

TotalEnergies : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 60 à 61 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 67 à 64 USD. BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 53 EUR.

UCB : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 182 à 235 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 97 EUR à 105 EUR.

Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 265 à 285 EUR.

Wavestone : Marex démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 61,50 EUR.

Zurich Insurance Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 445 à 520 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Nvidia prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

Pfizer a confirmé l'acquisition de Metsera pour un montant pouvant atteindre 7,3 milliards de dollars.

Trump affirme que les femmes enceintes ne devraient pas prendre de Tylenol en raison du risque d'autisme, provoquant la chute de Kenvue. La FDA a par ailleurs approuvé une version de la leucovorine de GSK que l'entreprise avait précédemment retirée de l'examen de l'agence après avoir cessé de fabriquer le médicament.

Google lutte en justice contre le démantèlement de son empire publicitaire.

Oracle nomme un duo de directeurs généraux pour succéder à Safra Catz.

The ODP Corporation, la société mère d'Office Depot, va être rachetée par Atlas Holdings pour 1 milliard de dollars.

Uzbekistan Airways passe commande de 22 Boeing

Meta présente Dating Assistant et Meet Cute, deux nouvelles fonctionnalités de rencontres sur Facebook.

Exxon Mobil lance un septième projet de forage pétrolier au large du Guyana.

Les principales publications du jour : Micron, Autozone…

D'Asie et d'ailleurs

Fortescue prévoit d'éliminer l'utilisation de combustibles fossiles dans l'ensemble de ses activités terrestres de production de minerai de fer en Australie d'ici à 2030.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.