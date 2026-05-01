Tops Europe: Ceres Power +26,01% : le Britannique branche ses piles à combustible sur les data centers. Delta Electronics les fabrique sous licence, Centrica les déploie au Royaume-Uni et en Europe pour les centres de données et industries énergivores en quête de production hors réseau. Sopra Steria +17,78% : la France tire les marrons du feu pour le groupe de services numériques. Croissance organique de 7,2% au 1er trimestre sur le marché domestique. L'aéronautique, les transports et le secteur public dépassent largement les attentes. Nexans +14,98% : le câbliste français branche sa stratégie sur les États-Unis avec l’acquisition de Republic Wire pour 723 MEUR, une opération qui lui ouvre les portes du marché américain de la basse tension, porté par l’essor des data centers. Dans la foulée, Berenberg et JPMorgan ont relevé leurs objectifs de cours. SIG Group +14,87% : le fabricant suisse d’emballages signe un 1er trimestre mieux emballé que prévu : marge d’exploitation à 13,4%, contre 12,8% un an plus tôt, et bénéfice net en hausse de 8,5%. Le stockage accru des clients au Moyen-Orient dissipe les craintes sur l’impact du conflit régional. Thyssenkrupp +14,34% : vendre son ascenseur, puis prendre de la hauteur quatre ans plus tard. Le conglomérat allemand pourrait empocher 3,4 MdsEUR grâce à sa participation résiduelle dans TK Elevator, dans le sillage de l’offre de Kone. Adidas +8,18% : le chronomètre s'emballe pour l'équipementier allemand. Le titre s'envole de 7% sur un 1er trimestre largement au-dessus des attentes, l'habillement explosant de 31% et la vente directe progressant de 14%, signe d'une reprise en main des marges face aux distributeurs. Amundi +7,52% : les ETF font la pluie et le beau temps chez le gestionnaire français. La collecte nette atteint un record de 32 MdsEUR au 1er trimestre, soit plus du double des attentes. La plateforme ETF capte à elle seule 16 milliards. Capgemini +3,94% : le géant des services numériques s'envole sur une croissance de 11% à changes constants, l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni bondissant de plus de 20% au premier trimestre. Flops Europe: RTL Group -12,9% : le groupe audiovisuel est passé ex-dividende, avec un dividende exceptionnellement élevé d’environ 5,50 EUR par action, entraînant mécaniquement une forte baisse du cours. Universal Music Group -10,66% : le groupe a dévoilé un chiffre d’affaires inchangé sur un an au premier trimestre. Le leader du divertissement musical a également annoncé son intention de céder la moitié de ses parts dans Spotify pour optimiser son portefeuille. Stellantis -9,19% : le constructeur automobile a publié des résultats qualifiés de "mitigés" par Oddo BHF. La performance en Amérique du Nord a déçu avec une marge de seulement 1,6%, voire négative après ajustement des éléments exceptionnels liés aux droits de douane. Ces résultats confirment que le redressement du groupe "prendra du temps". Technip Energies +0,1% : le groupe français a été contraint d’abaisser ses prévisions financières pour 2026. Il évoque l’impact des tensions au Moyen-Orient sur l’exécution de certains projets. Les conséquences sont estimées entre 500 et 600 MEUR sur le chiffre d’affaires annuel, selon Invest Securities. Pernod Ricard -4,21% : le titre recule après l’annonce de la fin des discussions avec Brown-Forman en vue d’un rapprochement. Selon Alphavalue, l’opération, qui aurait représenté l’un des plus importants mouvements de consolidation dans l'histoire des spiritueux, aurait échoué en raison de questions de gouvernance. Top US: Centene+27,55%, Bloom energy+25,67%, NXP Semiconductor+20,98%, Intel+20,69% : ces entreprises ont publié des résultats trimestriels bien accueillis par le marché cette semaine. Flop US: Rambus -29,34% , Teradyne -17,38% , Robinhood -13,04% , Sofi technologies -10,9% : les investisseurs ont réservé un mauvais accueil aux résultats de ces sociétés. Brown-Forman -9,75% : le propriétaire de Jack Daniel's annonce l'abandon du projet de fusion avec le français Pernod Ricard. L’opération aurait pu offrir un bol d’air à un titre déjà malmené, mais la réaction du marché est également négative côté européen.