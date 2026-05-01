|Tops / Flops de la semaine
Tops Europe:
Ceres Power +26,01% : le Britannique branche ses piles à combustible sur les data centers. Delta Electronics les fabrique sous licence, Centrica les déploie au Royaume-Uni et en Europe pour les centres de données et industries énergivores en quête de production hors réseau.
Sopra Steria +17,78% : la France tire les marrons du feu pour le groupe de services numériques. Croissance organique de 7,2% au 1er trimestre sur le marché domestique. L'aéronautique, les transports et le secteur public dépassent largement les attentes.
Nexans +14,98% : le câbliste français branche sa stratégie sur les États-Unis avec l’acquisition de Republic Wire pour 723 MEUR, une opération qui lui ouvre les portes du marché américain de la basse tension, porté par l’essor des data centers. Dans la foulée, Berenberg et JPMorgan ont relevé leurs objectifs de cours.
SIG Group +14,87% : le fabricant suisse d’emballages signe un 1er trimestre mieux emballé que prévu : marge d’exploitation à 13,4%, contre 12,8% un an plus tôt, et bénéfice net en hausse de 8,5%. Le stockage accru des clients au Moyen-Orient dissipe les craintes sur l’impact du conflit régional.
Thyssenkrupp +14,34% : vendre son ascenseur, puis prendre de la hauteur quatre ans plus tard. Le conglomérat allemand pourrait empocher 3,4 MdsEUR grâce à sa participation résiduelle dans TK Elevator, dans le sillage de l’offre de Kone.
Adidas +8,18% : le chronomètre s'emballe pour l'équipementier allemand. Le titre s'envole de 7% sur un 1er trimestre largement au-dessus des attentes, l'habillement explosant de 31% et la vente directe progressant de 14%, signe d'une reprise en main des marges face aux distributeurs.
Amundi +7,52% : les ETF font la pluie et le beau temps chez le gestionnaire français. La collecte nette atteint un record de 32 MdsEUR au 1er trimestre, soit plus du double des attentes. La plateforme ETF capte à elle seule 16 milliards.
Capgemini +3,94% : le géant des services numériques s'envole sur une croissance de 11% à changes constants, l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni bondissant de plus de 20% au premier trimestre.
Flops Europe:
RTL Group -12,9% : le groupe audiovisuel est passé ex-dividende, avec un dividende exceptionnellement élevé d’environ 5,50 EUR par action, entraînant mécaniquement une forte baisse du cours.
Universal Music Group -10,66% : le groupe a dévoilé un chiffre d’affaires inchangé sur un an au premier trimestre. Le leader du divertissement musical a également annoncé son intention de céder la moitié de ses parts dans Spotify pour optimiser son portefeuille.
Stellantis -9,19% : le constructeur automobile a publié des résultats qualifiés de "mitigés" par Oddo BHF. La performance en Amérique du Nord a déçu avec une marge de seulement 1,6%, voire négative après ajustement des éléments exceptionnels liés aux droits de douane. Ces résultats confirment que le redressement du groupe "prendra du temps".
Technip Energies +0,1% : le groupe français a été contraint d’abaisser ses prévisions financières pour 2026. Il évoque l’impact des tensions au Moyen-Orient sur l’exécution de certains projets. Les conséquences sont estimées entre 500 et 600 MEUR sur le chiffre d’affaires annuel, selon Invest Securities.
Pernod Ricard -4,21% : le titre recule après l’annonce de la fin des discussions avec Brown-Forman en vue d’un rapprochement. Selon Alphavalue, l’opération, qui aurait représenté l’un des plus importants mouvements de consolidation dans l'histoire des spiritueux, aurait échoué en raison de questions de gouvernance.
Top US:
Centene+27,55%, Bloom energy+25,67%, NXP Semiconductor+20,98%, Intel+20,69% : ces entreprises ont publié des résultats trimestriels bien accueillis par le marché cette semaine.
Flop US:
Rambus -29,34% , Teradyne -17,38% , Robinhood -13,04% , Sofi technologies -10,9% : les investisseurs ont réservé un mauvais accueil aux résultats de ces sociétés.
Brown-Forman -9,75% : le propriétaire de Jack Daniel's annonce l'abandon du projet de fusion avec le français Pernod Ricard. L’opération aurait pu offrir un bol d’air à un titre déjà malmené, mais la réaction du marché est également négative côté européen.
|Matières premières
Energie : Il y a deux semaines, l’Iran annonçait une réouverture du détroit d’Ormuz et Donald Trump criait victoire. Depuis, le baril de pétrole n’a fait que progresser pour marquer cette semaine un nouveau plus haut depuis 2022, à plus de 125 dollars pour le Brent. En effet, le blocus américain s’est ajouté à celui des Iraniens et le trafic reste paralysé dans le détroit d’Ormuz. Sur le front diplomatique, c’est aussi une impasse. Les deux parties semblent penser que le temps leur donnera raison et poussera leur adversaire à faire des concessions. L’annonce surprise du retrait des Emirats Arabes Unis de l’OPEP n’a pas permis d’atténuer la tension. In fine, cette décision doit leur permettre de s’affranchir des quotas du cartel et d’augmenter leur production.
Métaux : le nickel a tiré son épingle du jeu sur la semaine, en atteignant son plus haut niveau depuis fin janvier, en raison des projections du Groupe international d'étude du nickel anticipant un premier déficit annuel de l'offre depuis 2021. Ce déficit découle de la décision de l'Indonésie, premier producteur mondial, de revoir à la baisse ses quotas d'extraction minière. Les autres métaux industriels ont piqué du nez dans un contexte de craintes pour l'évolution du commerce mondial, avec la poursuite du conflit en Iran. Le zinc et l'aluminium ont particulièrement souffert. Les métaux précieux ont connu une semaine difficile. Le platine et l'argent ont cédé plus de 5%.
Agricole : le cours du sucre s'est orienté à la hausse en raison de l'augmentation des prix du pétrole, une situation qui a eu pour effet d'accroître la concurrence entre le sucre et l'éthanol sur les marchés. Le blé a lui aussi terminé la semaine en hausse, soutenu par la sécheresse dans les plaines américaines et la flambée du pétrole liée aux tensions autour du détroit d’Ormuz. La demande export reste toutefois molle, les acheteurs attendant un éventuel apaisement avec l’Iran, tandis que le blé de la mer Noire devrait dominer les échanges mondiaux.
|Macroéconomie
Macro : La semaine a été marquée par une actualité chargée liée d’un côté aux décisions des principales banques centrales à travers le monde (Japon, US, Euro et UK) et de l’autre aux publications de résultats. Les banquiers centraux ont préféré le statu quo tout en exprimant leurs craintes d’un retour de l’inflation en raison du blocus du détroit d’Ormuz. Du côté des entreprises, rappelons que les 7 magnifiques représentent environ le quart de la valeur de l’indice S&P 500. Autant dire que leurs publications de résultats sont particulièrement scrutées. Pour l’heure, ce sont surtout les dépenses d’investissement qui posent question, ou plus précisément leur rentabilité attendue. Le price action de leurs actions respectives sera un bon indicateur de la perception des investisseurs. En attendant, les rendements obligataires et le pétrole oscillent autour de leurs plus hauts de l’année tandis que le dollar peine à trouver une direction claire.
Crypto : Le mois d’avril se clôture sur une mauvaise note pour le bitcoin (BTC). Après quatre semaines consécutives de hausse, le leader du marché crypto recule de -3,3% depuis lundi et se retrouve à 76 000 USD. La performance reste significative sur le mois, puisque le BTC bondit de +11,4%, soit son meilleur mois depuis un an. Même tendance du côté des ETF Bitcoin spot, qui ont enregistré près de 2 MrdsUSD d’entrées nettes sur le mois d’avril, ce qui porte l’encours total à près de 100 MrdsUSD, soit 6,5% de l’ensemble des bitcoins en circulation. Sur le mois d’avril, le bitcoin a été négocié de la même manière que le Nasdaq 100. Le coefficient de corrélation entre le BTC et l’indice de la tech atteint 0,8 sur le mois, 1 correspondant à une corrélation positive parfaite et -1 à une corrélation négative parfaite. Autrement dit, le bitcoin est mis dans le même panier que Nvidia, Apple, Alphabet, Meta et consorts. Du côté des autres cryptos, sur le mois d’avril, l’ether (ETH) bondit de +7,5%, à 2 260 USD, Solana (SOL) reste à l’équilibre, à 83 USD, et XRP progresse de +2%, à 1,37 USD.
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