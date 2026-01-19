Le fonds Parvus renforce sa position dans Publicis, détient plus de 5% du capital
Parvus Asset Management a acquis la semaine dernière de nouvelles actions Publicis pour porter à plus de 5% sa participation dans le groupe publicitaire dont il devient ainsi l'un des principaux actionnaires, selon un avis publié lundi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le fonds d'investissement britannique, agissant pour le compte de ses clients, a acquis le 13 janvier des titres pour porter sa participation à exactement 12 833 821 actions, soit 5,05% du capital et 4,61% des droits de vote, précise l'AMF dans son avis.
Avec cette participation, Parvus rejoint les quelques actionnaires détenant plus de 5% du capital, à savoir The Capital Group (15%), Elisabeth Badinter (6,6%) et BlackRock (5,4%).
Parvus déclare par ailleurs détenir 3 450 677 actions sous la forme d'"equity swaps" à dénouement en espèces, exerçables jusqu'au 2 septembre 2026, ainsi que 9 383 144 actions également au titre de contrats "equity swap" à dénouement en espèces, exerçables jusqu'au 3 novembre 2026.
A 16h15, le titre Publicis perdait 1,3%, faisant mieux que l'indice CAC 40 qui lâchait plus de 1,7% au même moment.
Publicis Groupe SA est un leader mondial de la communication. Le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l'exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe SA se positionne comme le partenaire privilégié? dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés.
Publicis Groupe SA est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.
