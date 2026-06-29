L'Association du transport aérien international (IATA) annonce une hausse de 6% de la demande mondiale de fret aérien en mai 2026 sur un an, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), tandis que les capacités disponibles (ACTK) ont progressé de 1,9%.

Dans le détail, l'Afrique (+13,3%), l'Amérique du Nord (+10,5%), l'Asie-Pacifique (+8%) et l'Europe (+6,7%) ont enregistré les meilleures performances, alors que le Moyen-Orient a vu sa demande reculer de 8,9% en raison des conséquences du conflit régional.

L'IATA souligne que le commerce mondial a progressé de 5% sur un an, prolongeant 25 mois consécutifs de croissance, tandis que l'activité manufacturière est restée favorable. Les prix du kérosène ont reculé de 16,3% sur un mois, mais demeurent 93,5% supérieurs à leur niveau d'il y a un an.

Willie Walsh, directeur général de l'IATA, estime que "la solide demande et la résilience des compagnies aériennes sont évidentes", tout en appelant à la prudence face aux incertitudes persistantes au Moyen-Orient. Les liaisons Asie-Amérique du Nord (+19,9%) ont affiché la plus forte croissance, tandis que les corridors impliquant le Moyen-Orient sont restés fortement perturbés.