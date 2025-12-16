Aperam a annoncé mardi que son directeur général Timoteo Di Maulo rejoindrait son conseil d'administration une fois quittées ses fonctions actuelles, c'est-à-dire en date du 1er janvier 2026.
Dans un communiqué, le producteur d'acier inoxydable explique que la cooptation de Timoteo Di Maulo, qui doit encore être ratifiée par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du groupe, intervient au moment où Sandeep Jalan, l'ancien directeur financier d'Aperam, a justement décidé de quitter son poste d'administrateur pour des raisons personnelles.
Lakshmi Mittal, le président du conseil d'administration, s'est dit "ravi" d'accueillir à bord de l'instance celui qui a dirigé Aperam pendant plus de dix ans.
il est prévu que Sudhakar Sivaji, l'actuel directeur financier du groupe, succède à Timoteo Di Maulo au poste de DG en date du 1er janvier.
Timoteo Di Maulo est directeur général d'Aperam SA.
Il a précédemment occupé le poste de CEO-Stainless International Division chez ArcelorMittal SA et de Chief Executive Officer chez Ugine & Alz Italia SRL (une filiale d'ArcelorMittal SA), Chief Executive Officer chez Aperam Stainless Europe SAS et Director-Industrial & Service Division chez Ugitech Italia SRL.
Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle du Politecnico di Milano et d'un MBA de l'université de Bocconi.
Aperam S.A. est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé. L'activité est organisée en quatre segments principaux : Acier inoxydable et aciers électriques, Services et Solutions, Alliages et Aciers Spéciaux, et Recyclage et Renouvelables.
Aperam S.A. dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 Mt au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur 16 sites de production au Brésil, en Belgique, en France, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine, Aperam S.A. dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance.
Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam S.A. place le développement durable au coeur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.
