Aperam a annoncé mardi que son directeur général Timoteo Di Maulo rejoindrait son conseil d'administration une fois quittées ses fonctions actuelles, c'est-à-dire en date du 1er janvier 2026.

Dans un communiqué, le producteur d'acier inoxydable explique que la cooptation de Timoteo Di Maulo, qui doit encore être ratifiée par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale du groupe, intervient au moment où Sandeep Jalan, l'ancien directeur financier d'Aperam, a justement décidé de quitter son poste d'administrateur pour des raisons personnelles.

Lakshmi Mittal, le président du conseil d'administration, s'est dit "ravi" d'accueillir à bord de l'instance celui qui a dirigé Aperam pendant plus de dix ans.

il est prévu que Sudhakar Sivaji, l'actuel directeur financier du groupe, succède à Timoteo Di Maulo au poste de DG en date du 1er janvier.