Au 1er juillet, la plus grande plateforme crypto utilisée en France ne pourra plus offrir de services sur crypto-actifs dans l’Hexagone faute d’avoir obtenu à temps l’agrément européen MiCA. Pour des millions d’utilisateurs, c’est la fin d’une longue parenthèse où l’on pouvait encore croire que la taille d’un acteur mondial suffirait à repousser l’échéance réglementaire.

Binance explique qu’elle n’est plus en mesure d’accueillir de nouveaux utilisateurs et qu’à compter du 1er juillet 2026, elle ne proposera plus de services sur crypto-actifs en France.

Communiqué de Binance

La plateforme ajoute que les services seront progressivement restreints, mais que les crypto-actifs resteront retirables, y compris après cette date. Autrement dit : la porte d’entrée se ferme, mais la sortie reste ouverte.

Ce moment dépasse très largement le cas de Binance. Il marque l’entrée véritable de l’Europe dans son ère post-PSAN, post-enregistrements nationaux, post-tolérance. MiCA, le grand règlement européen sur les crypto-actifs, cesse d’être une promesse de papier pour devenir une frontière concrète. Et la France, qui avait longtemps servi de base de repli à nombre d’acteurs du secteur, se retrouve en première ligne de cette bascule.

MiCA referme la période de grâce du marché crypto européen

Pour comprendre ce qui se joue, il faut remonter un peu en arrière. Le règlement MiCA a été adopté par l’Union européenne pour imposer un cadre commun aux services sur crypto-actifs. En pratique, les dispositions sur les services crypto s’appliquent à partir du 30 décembre 2024, et les acteurs déjà installés sous anciens régimes nationaux – comme les PSAN français – ont bénéficié d’une période transitoire pouvant aller jusqu’au 30 juin 2026. À partir du 1er juillet 2026, toute entité fournissant des services crypto à des clients de l’Union sans autorisation MiCA doit cesser ces activités. L’AMF le rappelle désormais sans ambiguïté. Concrètement, une entreprise agréée MiCA peut proposer ses services dans l'ensemble des pays de l'UE grâce à un “passeport européen”, là où le PSAN était limité au marché français.

Et à partir du 1er juillet, il n'est plus possible d'opérer en France uniquement avec le statut PSAN. La période transitoire est terminée : les prestataires doivent désormais être autorisés au titre de MiCA en tant que PSCA/CASP (Prestataire de Services sur Crypto-Actifs) pour continuer à proposer légalement leurs services en France et dans l'Union européenne.

Cette précision est essentielle, car elle dissipe un malentendu : l’ancien enregistrement français ne suffisait plus. L’AMF explique noir sur blanc que les prestataires déjà présents pouvaient continuer jusqu’au 30 juin 2026, mais qu’ils devaient obtenir leur autorisation MiCA pour poursuivre au-delà. Elle rappelle aussi qu’un simple enregistrement français ne donnait pas accès au “passport” européen pendant cette période transitoire.

Binance France incarnait parfaitement cette situation intermédiaire. Sur la liste blanche de l’AMF, Binance France SAS apparaît comme enregistrée depuis le 4 mai 2022 sous le numéro E2022-037 pour plusieurs services, dont la conservation, l’achat-vente contre monnaie légale, l’échange crypto-contre-crypto et l’exploitation d’une plateforme de négociation.

Mais cette inscription reste celle d’un prestataire DASP/PSAN enregistré, pas celle d’un CASP pleinement autorisé sous MiCA. Le fossé entre les deux statuts est justement celui que l’Europe a décidé de rendre infranchissable au 1ᵉʳ juillet.

Concrètement, le passage du statut PSAN au règlement européen MiCA marque un changement d'échelle pour les plateformes crypto. Alors que le régime PSAN était principalement centré sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, MiCA impose un cadre beaucoup plus complet, proche de celui des établissements financiers traditionnels. Les plateformes doivent désormais disposer de fonds propres minimums, mettre en place une gouvernance renforcée, des dispositifs de gestion des risques et des conflits d'intérêts, ainsi que des procédures visant à mieux protéger les clients et leurs actifs. En contrepartie, elles bénéficient d'un “passeport européen” qui leur permet d'exercer dans l'ensemble des pays de l'Union européenne avec un seul agrément, là où le statut PSAN était limité au marché français.

Environ 210 acteurs avaient obtenu une autorisation complète MiCA en mai 2026, contre plus de 1 200 entreprises disposant auparavant d’enregistrements nationaux à travers l’Union. Autrement dit, à quelques jours de l’échéance, moins d’un acteur sur cinq avait effectivement franchi la nouvelle barrière réglementaire.

Pourquoi Binance a échoué là où d’autres ont obtenu leur passeport

Depuis plusieurs mois, les signaux étaient défavorables. Binance a bien discuté avec plusieurs autorités, notamment en Grèce, en Irlande et en Lettonie, mais elle s’est heurtée à des réticences convergentes. Les préoccupations portaient sur ses antécédents en matière de lutte anti-blanchiment, sa structure internationale jugée complexe, et ce que certaines autorités percevaient comme une culture de prise de risque trop marquée.

Ces réticences ne tombent pas du ciel. En 2023, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a plaidé coupable aux États-Unis pour violation des lois anti-blanchiment dans le cadre d’un accord à 4,3 milliards de dollars. Il a ensuite purgé près de quatre mois de prison. Les autorités américaines ont accusé Binance d’avoir enfreint les règles anti-blanchiment et de sanctions, et de ne pas avoir signalé plus de 100 000 transactions suspectes liées à des organisations désignées comme terroristes par Washington. Même si Binance affirme aujourd’hui que Zhao est totalement retiré de l’entreprise et qu’elle emploie environ 1 500 personnes dans la conformité, ce passif continue de peser lourdement dans toute lecture prudentielle européenne.

À cela s’ajoute le dossier français. En janvier 2025, les enquêteurs français ont ouvert une enquête judiciaire visant Binance pour blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, blanchiment en lien avec un trafic de stupéfiants et exercice illégal d’une activité de prestataire. La procédure couvre des faits de 2019 à 2024 en France et plus largement dans l’Union européenne. Dans un pays comme la France, qui a choisi d’être l’un des régulateurs les plus offensifs sur MiCA, un tel contexte judiciaire rendait mécaniquement toute discussion sur “l’honorabilité” et la gouvernance beaucoup plus sensible.

Pour les clients français, le choc est surtout opérationnel

La première conséquence, la plus immédiate, est simple : les clients français ne pourront plus continuer à utiliser Binance comme avant. La plateforme compte près de deux millions de clients en France, loin devant ses concurrentes. Pour cet immense public, la plateforme ne s’effondre pas, mais elle cesse d’être un lieu normal de vie financière.

I sera impossible d’ajouter des fonds en euros ou de transférer de nouvelles cryptomonnaies vers Binance à partir du 1ᵉʳ juillet. Aucun gel soudain des actifs n’aura lieu : les utilisateurs pourront retirer leurs crypto-actifs, mais plus investir ni effectuer de nouvelles opérations financières normales sur la plateforme. Les produits de staking doivent être suspendus, avec retour des fonds et récompenses accumulées vers le portefeuille spot, tandis qu’aucun nouvel ordre sur marge ni aucun nouvel emprunt sur marge ne pourront être passés. La machine cesse d’avancer, mais elle laisse encore sortir ceux qui y sont déjà montés.

C’est là toute la différence entre une faillite et une mise en conformité forcée. Dans une faillite, l’angoisse première concerne la disparition des avoirs. Ici, l’enjeu principal est le dérèglement des usages. L’épargnant ne se demande plus “mes fonds existent-ils encore ?” mais “où vais-je les déplacer ? à quel coût ? dans quel délai ? avec quelles conséquences fiscales ?”. Les trois grandes options : transférer vers un prestataire agréé MiCA, déplacer ses actifs vers un portefeuille auto-hébergé, ou liquider ses positions en euros – ce dernier choix pouvant matérialiser la fiscalité sur les plus-values.

L’AMF et l’ESMA ont d’ailleurs préparé le terrain à cette logique de migration. L’autorité française rappelle qu’un prestataire non autorisé doit avoir mis en œuvre un plan crédible et immédiatement exécutable de retrait ordonné. Elle indique qu’un tel plan doit permettre de quitter le marché sans préjudice indu pour les clients, par exemple en transférant les crypto-actifs vers un CASP autorisé ou vers un portefeuille auto-hébergé, avec préavis donné aux clients. L’AMF ajoute explicitement que les investisseurs doivent vérifier que leur prestataire est bien listé comme CASP autorisé et que les protections MiCA ne s’appliquent qu’à l’entité juridique autorisée dans l’Union, non à ses affiliés ou entités hors UE.

Binance ne disparaît pas, mais l’âge de l’impunité réglementaire se termine

Il faut donc nuancer sans minimiser. Binance ne “meurt” pas en France. L’entreprise répète qu’elle ne quitte pas l’Europe et cherche déjà un autre chemin d’autorisation, possiblement dans un autre État membre. Gillian Lynch, responsable Europe et Royaume-Uni, affirme même que Binance n’abandonne pas le continent et qu’il s’agit désormais de trouver une autre voie d’agrément après l’échec grec. Le groupe conserve plus de 300 millions de clients dans le monde et une puissance commerciale intacte à l’échelle globale.

Ce qui s’arrête, c’est un modèle : celui d’un géant mondial pouvant longtemps naviguer en Europe grâce à des enregistrements nationaux hérités, à sa force de marque et à la fragmentation des autorités. MiCA retire aux plateformes l’argument du “pas encore tout à fait prêt” et pose une question binaire : agréé ou en sortie.