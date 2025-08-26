Hier, le marché n'appréciait que modérément la publication des résultats semestriels du groupe chinois derrière PinDuoDuo et Temu.

Celui-ci, rappelons-le, a toujours fait froncer quelques sourcils, tant pour sa croissance météorique que pour sa curieuse - et très secrète - organisation. Sorti de nulle part, dissimulé derrière une structure opaque et des actionnaires invisibles, PDD s'est en effet imposé à la vitesse de l'éclair comme un géant du commerce mondial.

Fondé il y a dix ans, le groupe réalise sur douze mois glissants près de soixante milliards de dollars de chiffre d'affaires, et treize milliards de profits. Cette expansion hors normes s'est faite sans investissements, car elle repose entièrement sur une plate-forme d'intermédiation entre les clients et les marchands ; même la logistique est sous-traitée à des tierces parties.

Presque trop beau pour être vrai, ce modèle - qu'on retrouve aussi chez Shein - produit des marges incomparablement supérieures à des acteurs du e-commerce plus intégrés - plus diversifiés aussi - comme Amazon ou Alibaba. Ceci, en dépit de prix de vente maintenus à des niveaux très bas sur PinDuoDuo comme sur Temu.

Les économies ainsi réalisées sont massivement réorientées vers les budgets publicitaires, desquels dépend justement la croissance du groupe. Mais cette stratégie du tapis de bombes publicitaires en ligne n'y suffit pas toujours : plus tôt cette année, dans la foulée des menaces de la nouvelle administration américaine, l'application Temu perdait près de la moitié de ses utilisateurs actifs aux États-Unis.

Curieusement, le titre PDD n'a jamais spécialement souffert des menaces de l'administration Trump d'imposer de sévères droits de douane aux produits expédiés par le géant du e-commerce chinois aux États-Unis - ces derniers profitent d'une exemption de taxes douanières tant que leur valeur demeure inférieure à huit cents dollars.

Malgré les répits successifs accordés aux autorités chinoises par Donald Trump, la situation s'est clairement durcie pour PDD. Outre le coup de frein à l'expansion de Temu, le président et co-directeur général Lei Chen annonçait hier préparer un plan de soutien de près de 15 milliards de dollars pour soutenir les marchands affiliés à sa plate-forme - signe que ces derniers font bel et bien grise mine.

À cet égard, Lei Chen a plusieurs fois admis à demi-mot que la profitabilité jusque-là stratosphérique de PDD serait amenée à ‘fluctuer’. Dans ce contexte, le groupe, qui commande une valeur d'entreprise de 130 milliards de dollars, et qui a sextuplé son chiffre d'affaires en cinq ans, c'est-à-dire depuis le début de la pandémie, s'échange en bourse à moins de dix fois son bénéfice.

Hier, les résultats semestriels de PDD laissaient apparaitre la première décroissance de son histoire. Le chiffre d’affaires atteignait en effet 27,9 milliards de dollars sur les six premiers mois de l’année 2025, contre 28,8 milliards durant le second semestre de l’année 2024.