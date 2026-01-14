Le géant de la défense CSG prépare son entrée à la Bourse d'Amsterdam

Czechoslovak Group (CSG), groupe de défense basé à Prague présent en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique, a officialisé ce mercredi son projet d'introduction en Bourse (IPO). L'opération concerne sa filiale CSG B.V., qui sera transformée pour l'occasion en société anonyme. Le groupe prévoit de coter et de négocier ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext Amsterdam.

Cette introduction en bourse devrait se composer de deux volets : l'émission de nouvelles actions par la société à hauteur de 750 millions d'euros (l'augmentation de capital) et la vente d'actions existantes par CSG FIN a.s. (l'actionnaire cédant), dont le montant sera défini ultérieurement.



Les fonds levés par l'émission d'actions nouvelles seront injectés directement dans CSG pour soutenir son fonctionnement et son développement global. L'actionnaire actuel récupérera, de son côté, le produit de la vente de ses propres titres, incluant les options de surallocation si elles sont exercées.



Le projet d'introduction en bourse de CSG bénéficie déjà d'un appui solide : trois investisseurs stratégiques se sont engagés à investir 900 millions d'euros au total : Artisan Partners (via son équipe Global Equity), BlackRock et Qatar Investment Authority (via sa filiale Al-Rayyan Holding).



Ces investissements sont garantis, à condition que l'entrée en bourse soit finalisée avec succès. Si les conditions de marché le permettent, l'opération devrait être lancée officiellement dans les prochaines semaines.



Pour Michal Strnad, PDG de CSG, "cette introduction en bourse marque une étape décisive qui va accroître la visibilité internationale et offrir la flexibilité financière nécessaire pour accélérer l'expansion de son entreprise".



CSG s'appuie sur un réseau mondial. Le groupe opère dans plus de 70 pays, fournissant aussi bien des ministères de la défense que des acteurs industriels majeurs. En outre, l'organisation transatlantique est au coeur de son activité. 68% des revenus du groupe proviennent de pays membres de l'OTAN.



Cette performance intègre l'impact de l'acquisition de Kinetic (branche spécialisée dans les munitions de petit calibre) consolidant ainsi la position de CSG comme acteur de premier plan de la défense européenne et américaine.



CSG est le deuxième producteur de munitions de moyen et gros calibre en Europe et le premier producteur mondial de munitions de petit calibre en termes de ventes, avec des parts de marché respectives de 35% et 13%.



Concernant ses résultats sur les 9 premiers mois de l'année 2025, CSG a généré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros (soit une hausse de 82% sur un an en données pro forma). 75% des revenus provenaient de ventes en Europe (dont 26% pour l'Ukraine), 18% des États-Unis et 6% du reste du monde. La répartition des revenus par marché final sur les 9 mois clos au 30 septembre 2025 s'établit comme suit : 79% pour la défense, 19% pour le secteur civil et 2% pour les secteurs industriels non liés à la défense.



L'Ebitda opérationnel ressort à 1,2 MdEUR, soit une augmentation de 79% sur un an. La marge d'Ebitda opérationnel représente 26,4%.