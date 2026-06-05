Le Global 8000 de Bombardier signe un record de vitesse entre Montréal et Nice

Le constructeur canadien met en avant les performances de son nouvel avion d'affaires très long-courrier, capable de relier plus rapidement les grandes destinations internationales.

Bombardier annonce que son avion d'affaires Global 8000 a établi son premier record de vitesse lors d'un vol entre Montréal et Nice, réalisé en un peu plus de 6 heures alors qu'il transportait des passagers vers le Grand Prix de Monaco.



Présenté comme l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde, l'appareil affiche une vitesse maximale de Mach 0,95 ( 1 162 km/h) et une distance franchissable de 8 000 milles marins (14 815 km).



Le constructeur met également en avant des performances de décollage et d'atterrissage lui permettant d'accéder à plus d'aéroports que son concurrent le plus proche (30% d'aéroports en plus, selon Bombardier).



Le titre de l'avionneur a signé une progression de l'ordre de 37% depuis le début de l'année.