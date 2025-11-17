Saab a signé un contrat avec le gouvernement colombien pour une commande de 17 avions de chasse Gripen E/F. La valeur de la commande s'élève à 3,1 milliards d'euros et les livraisons auront lieu entre 2026 et 2032.
Le contrat comprend 15 avions de chasse biplaces Gripen E et deux Gripen F biplaces ainsi que l'équipement et l'armement associés, la formation et les services.
Saab et le gouvernement colombien ont également signé aujourd'hui deux accords définissant le cadre de divers projets militaires et sociaux.
Ces projets couvrent un ensemble complet de coopération industrielle qui bénéficiera à la Colombie dans des domaines tels que l'aéronautique, la cybersécurité, la santé, l'énergie durable et la technologie de purification de l'eau.
' Cela marque le début d'un partenariat fort et à long terme qui renforcera la défense et la sécurité de la Colombie, bénéficiera à ses populations et renforcera la puissance d'innovation du pays ', déclare Micael Johansson, président et directeur général de Saab.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
