Le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a exprimé lundi son soutien à une nouvelle baisse des taux directeurs lors de la réunion du Comité de politique monétaire prévue les 9 et 10 décembre. Selon lui, la dégradation persistante du marché de l’emploi et la faiblesse de la demande justifient un nouvel assouplissement. Il a appelé à une réduction d’un quart de point, estimant que le niveau actuel des taux est trop restrictif et pèse particulièrement sur les ménages à revenus modestes.

Cette prise de position intervient alors que le consensus au sein de la Fed reste divisé. Plusieurs présidents de banques régionales s’opposent à toute nouvelle baisse, arguant d’un risque de résurgence de l’inflation. Waller, en revanche, a écarté cette crainte, jugeant que les anticipations inflationnistes sont bien ancrées et que l’impact des droits de douane sur les prix devrait rester limité et temporaire. Il défend une approche de "gestion des risques", visant à limiter l’effet d’un ralentissement plus marqué que prévu sur l’économie.

Le gouverneur a également indiqué que l’analyse de données alternatives — en l’absence de statistiques gouvernementales pendant le shutdown de 43 jours — confirme un net affaiblissement de la dynamique de l’emploi. Il juge peu probable que le prochain rapport mensuel sur l’emploi, attendu cette semaine, modifie le diagnostic. En insistant sur la nécessité de rapprocher la politique monétaire d’un niveau plus neutre, Waller rejoint d'autres responsables de la Fed, comme Stephen Miran, partisans d’un assouplissement plus rapide pour éviter un durcissement excessif des conditions économiques.