Le grand écart : marchés euphoriques, économie suspendue
Publié le 06/10/2025 à 16:02
Sensor Sverige Select en hausse de 1,1 % en septembre - Nouvelles positions dans Securitas, Trelleborg et Asker
L'Amérique se divise, Wall Street s'en fout
Les marchés actions montent, la France a un nouveau gouvernement, l'or vole de records en records et les Etats-Unis se déchirent. La routine quoi. Seule véritable nouveauté du jour, le prochain Premier ministre japonais devrait être une Première ministre. La semaine boursière qui s'ouvre servira de trait d'union entre la période généralement calme de la charnière septembre / octobre et les premiers résultats trimestriels d'entreprises.
Avis d'analystes du jour : UCB, Stellantis et Kering bénéficient d'objectif relevés, mais pas Pluxee ni Publicis
Bourse : avertissements chez Aston Martin et Seb, record chez Airbus, OPA pour Euronext
Seb se fait hacher menu, Mondi se fait déchirer, Aston Martin se fait concasser
SEB, fabricant de Tefal, abaisse ses prévisions annuelles de bénéfices face à la faiblesse de la demande : le titre chute de 21 %
