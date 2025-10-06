L'Amérique se divise, Wall Street s'en fout

Les marchés actions montent, la France a un nouveau gouvernement, l'or vole de records en records et les Etats-Unis se déchirent. La routine quoi. Seule véritable nouveauté du jour, le prochain Premier ministre japonais devrait être une Première ministre. La semaine boursière qui s'ouvre servira de trait d'union entre la période généralement calme de la charnière septembre / octobre et les premiers résultats trimestriels d'entreprises.