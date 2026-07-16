Le KOSPI est l'indice le plus performant de l'année. Mais ce n'est pas un long fleuve tranquille.

Ce marché résume à lui seul les dynamiques boursières de l’année. Des actions en hausse, mais un rallye très concentré autour d’un thème, les semi-conducteurs. C’est vrai en Europe et aux Etats-Unis, et c’est encore plus vrai en Corée du Sud, où deux entreprises, Samsung et SK Hynix, font littéralement le marché (environ la moitié du KOSPI). Deux sociétés qui ont dépassé cette année le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Et le KOSPI n’est pas seulement devenu un indicateur avancé de Wall Street, c’est aussi un marché qui exacerbe tous les mouvements : les envolées haussières comme les replis. Il n’est pas rare de voir des séances à 7 ou 8% de variations. Dans la rédaction, quand le KOSPI ne bouge pas d’au moins 3%, on vérifie si ce n’est pas un jour férié en Corée du Sud. Et les chiffres confirment cette impression. En 2026, SK Hynix a clôturé plus de 50 séances avec une variation d’au moins 5%.

Tirage du loto

Et la volatilité s’est même accrue ces dernières semaines, avec les rotations au sein de la tech, les résultats de Samsung, ainsi que l’introduction en Bourse de SK Hynix à Wall Street. -14,+11,-3,-6, +5, -15, +9… les 10 dernières séances de SK Hynix ressemblent d’ailleurs davantage à un tirage du loto qu’à des variations boursières (et je ne parle même pas de la cotation à Wall Street…).

Volatilité du KOSPI sur 30 jours. Source : Bloomberg

Ces mouvements sont aussi le reflet d’un niveau important de spéculation sur ce marché, avec une forte implication du retail (les investisseurs particuliers). Une spéculation qui contraint même les autorités locales à intervenir. Ce matin, la Corée du Sud a annoncé suspendre les nouvelles cotations d'ETF à effet de levier sur actions individuelles.

Des valorisations… au plancher

Mais malgré cette volatilité, le parcours est largement positif. Le KOSPI est l’indice le plus performant au niveau mondial en 2026 (+62%). C’était déjà le cas en 2025, avec une hausse de 76%.

Je cite souvent une anecdote pour illustrer la performance des actions sud-coréennes sur les deux dernières années : durant sa campagne, le président sud-coréen, élu en juin 2025, avait fixé un objectif de 5 000 points pour le KOSPI. L’indice a inscrit un record à 9 000 points fin juin.

Toutefois, depuis fin juin, la correction a été assez brutale. L’indice a chuté de 25% depuis le record atteint il y a moins d’un mois (9 115 points le 22 juin).

Mais les perspectives de bénéfices, elles, n’ont pas été revues à la baisse. Résultat, le KOSPI a atteint en début de semaine un point bas en termes de valorisation. Le KOSPI s’échange actuellement autour de 8 fois les bénéfices. A titre de comparaison, le PE forward du S&P 500 est au-dessus de 20.

Evolution du KOSPI (blanc) et du PE forward (bleu). Source : Bloomberg