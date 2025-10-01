Il y a un peu moins d'un an, l'élection de Donald Trump avait suscité de grands espoirs au sein des banques d'investissement. Après plusieurs années où les taux élevés ont freiné leur activité, le retour à la Maison Blanche du républicain devait permettre un rebond de l'activité. Si les premiers mois de son mandat n'ont pas été à la hauteur des attentes, les deals sont désormais de retour.

Au début de l’année, les activités de M&A semblaient un peu gelées. En cause, les incertitudes générées par Donald Trump. C’est notamment la question des droits de douane qui poussait les entreprises à reporter ce type d’opérations.

Au final, des accords commerciaux ont été conclus au cours de l’été, permettant de lever en partie cette incertitude. Surtout, le marché est un peu passé à autre chose. Car l’économie américaine reste résiliente, et que les investisseurs jouent l’histoire de l’intelligence artificielle, qui elle-même tire les indices vers des sommets.

Les boutiques tournent

Et désormais, la Fed recommence à baisser les taux, avec une première baisse en septembre, et plusieurs autres anticipés par le marché dans les prochains trimestres. Un environnement d’assouplissement monétaire favorable aux activités de banque d’investissement.

Selon les données de Bloomberg, les volumes de transaction sur les trois derniers mois atteignent presque 1600 milliards de dollars. Le troisième trimestre 2025 est ainsi le plus prolifique depuis le quatrième trimestre 2021.

Nombre de deals (vert) et volumes par trimestre. Source : Bloomberg

Il y a notamment eu 14 transactions à plus de 10 milliards de dollars sur le trimestre. On peut citer comme exemple le rachat de Norfolk Southern par Union Pacific pour 85 milliards de dollars, ou encore l’acquisition de CyberArk par Palo Alto pour 25 milliards de dollars.

Avec ce rebond, 2025 devrait être le meilleur cru depuis 2021. Sur les neuf premiers mois de l’année, les banques d’investissement ont, elles, générées 95,4 milliards de dollars, selon LSEG, le deuxième total le plus important depuis que ces données sont collectées.

Un signe d’exubérance ?

Cette semaine est d’ailleurs marquée par un nouveau méga deal. EA Sports a été rachetée pour 55 milliards de dollars par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite, Affinity Partners - le fonds de Jared Kushner - et la société de capital-investissement Silver Lake. Un deal à 55 milliards de dollars, qui en fait le plus important LBO de l’histoire.

Avant cela, l’opération la plus importante était le rachat du fournisseur d’électricité texan TXU Energy pour 45 milliards de dollars en 2007 par les fonds KKR et TPG. Cette entreprise ne vous dit rien ? Rien d’étonnant puisqu’elle a fait faillite en 2014.

Il ne s’agit pas ici de dire qu’EA Sports connaitra la même destinée. Mais on peut en revanche s’interroger sur le moment dans lequel nous sommes. Entre des actions qui ont enchainé les records, des valorisations à des niveaux records, et maintenant un possible boom des deals, il y a là comme un parfum d’exubérance. Et les baisses de taux de la Fed devraient encore booster le tout.

Signe de cette frénésie, on constate un retour des SPACs, ces coquilles vides qui servent à lever de l’argent pour acheter une entreprise dans un deuxième temps. Depuis le début de l’année, plus de 90 SPACs ont levé environ 20 milliards de dollars, le total le plus élevé depuis 2021, selon SPACInsider data.

Les SPACs qui ont connu leur heure de gloire en 2021, au pic de l’accommodation des banques centrales et de "l’argent gratuit". Une excellente année pour les actifs risqués. Le S&P500 a gagné 27% en 2021. Mais l’indice a ensuite perdu 20% en 2022, dans un contexte de hausse de taux de la Fed, qui elle-même faisait face à un retour de l’inflation.