Ils vous avaient manqué ? Ils sont de retour. Après plusieurs semaines de relatif calme sur le front commercial, Donald Trump a annoncé une nouvelle série de droits de douane. Les investisseurs surveillent quant à eux l'impact de ces mesures sur l'inflation, en espérant qu'elles ne mettent pas en danger les baisses de taux de la Fed.

Sur son réseau Truth Social, le président américain a annoncé hier des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds, de 50% sur les armoires de cuisine et lavabos, et de 30% sur les meubles tapissés. Des mesures dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er octobre.

Ce sujet était un peu passé au second plan ces dernières semaines, notamment depuis que les droits de douane réciproques sont entrés en vigueur, début août.

Depuis, ce sont essentiellement les menaces de sanctions secondaires qui ont été brandies, c’est-à-dire des tarifs sur les pays qui achètent du pétrole russe, afin de forcer la Russie à mettre un terme au conflit en Ukraine. A ce stade, seule l’Inde en a été victime, avec une surtaxe de 25%.

Une pilule pour la pharma

Donald Trump a précisé que le nouveau droit de douane de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté s'appliquera à toutes les importations, sauf si l'entreprise a déjà lancé la construction d'une usine de fabrication aux États-Unis.

Les tarifs sur la pharma sont une menace agitée depuis des mois, avec l’objectif de pousser les entreprises du secteur à relocaliser la production aux Etats-Unis.

En avril, une enquête avait été ouverte au titre de la section 232 du Trade Expansion Act. Une disposition qui permet au président d’imposer des droits de douane si le département du commerce conclut à une menace sur la sécurité nationale.

Depuis le début de l’année, la plupart des groupes pharmaceutiques ont pris des engagements d’investir aux Etats-Unis. Ainsi, Sanofi prévoit d’investir 20 milliards de dollars sur cinq ans, quand Astrazeneca s’est engagé à investir 50 milliards de dollars sur cette même période.

Coup de bambou sur le mobilier

En ce qui concerne les armoires de cuisine, les lavabos et les meubles tapissés, ce sont des mesures qui nous donnent l’impression de sortir un peu du chapeau.

Cependant, en août, Donald Trump avait promis d'imposer de nouveaux droits de douane sur le mobilier, afin de « ramener l'industrie du meuble » en Caroline du Nord, Caroline du Sud et au Michigan.

Selon les statistiques du gouvernement, l'emploi dans la fabrication de meubles et de produits en bois aux États-Unis a diminué de moitié depuis 2000, pour atteindre environ 340 000 personnes aujourd'hui.

Hypothèse très personnelle : maintenant que Donald Trump a rénové à peu près toutes les pièces de la Maison Blanche, il peut se permettre d’imposer ce type de biens. Hier, il a dévoilé les nouvelles images de la Palm Room, officiellement la porte d’entrée vers l’aile Ouest. En clair, c’est une sorte de salle d’attente. Mais désormais recouverte de marbre.

Les consommateurs n’ont encore rien vu

La grande question reste toujours l’impact sur l’inflation de ces mesures, dont les effets sont encore à venir, à mesure que les droits de douane entrent en vigueur, d’une part, et que les entreprises passent les hausses de prix aux consommateurs, d’autre part.

A ce stade, la Fed semble considérer que les droits de douane entraineront des hausses de prix uniques, mais qu’elles ne relanceront pas durablement l’inflation. D’où une reprise des baisses de taux la semaine dernière.

Le marché semble aussi se raccrocher à ce scénario puisque deux baisses de taux sont anticipées d’ici la fin de l’année, et deux autres en 2026, selon l’outil FedWatch du CME.