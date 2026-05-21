Porté par l'intelligence artificielle, le MSCI Emerging Markets surperforme largement Wall Street depuis le début de l'année. Mais derrière ce rallye se cache une réalité plus contrastée : l'indice est très concentré et dépend de quelques géants asiatiques des semi-conducteurs.

Longtemps restés dans l’ombre de Wall Street, les marchés émergents retrouvent les faveurs des investisseurs en 2026. Alors que les regards étaient tournés vers les géants américains de la technologie, le MSCI Emerging Markets s’est discrètement offert l’une des plus belles progressions de l’année avec une hausse de 21% depuis janvier, contre 9% pour le S&P 500.

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Mais ce grand retour repose sur des moteurs spécifiques. En première ligne l’Asie : la Corée du Sud s’envole avec un KOSPI en hausse de 85%, tandis que Taiwan progresse de 46%. Deux marchés portés par l’explosion de l’intelligence artificielle.

Un indice dominé par l’Asie

Le MSCI Emerging Markets regroupe 1204 entreprises réparties dans 24 pays, de la Chine au Brésil en passant par l’Inde, l’Arabie saoudite ou encore la Pologne. Mais dans les faits, l’indice est largement dominé par l’Asie. Taiwan, la Chine, la Corée du Sud et l’Inde représentent à eux seuls près de 80% de sa pondération.

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Le terme “émergent” devient d’ailleurs discutable. Certaines économies présentes dans l’indice, comme Taiwan, la Corée du Sud ou les Emirats arabes unis, ressemblent désormais plus à des économies développées qu’à de véritables marchés émergents, avec des niveaux de richesse comparables à ceux de nombreux pays européens comme l’Espagne ou l’Italie.

Les puces mettent le feu aux émergents

Le véritable moteur du MSCI Emerging Markets c’est les semi-conducteurs. Trois entreprises représentent à elles seules un quart de l’indice : Samsung Electronics, SK Hynix et TSMC.

source : MSCI

Autrement dit, une partie importante de la performance des émergents repose désormais sur quelques géants exposés à l’IA. Samsung et SK Hynix profitent de l’explosion de la demande pour les puces mémoire à haute bande passante (HBM), tandis que TSMC profite de la fabrication des processeurs avancés utilisés par Nvidia, AMD ou Apple.

Les performances boursières sont spectaculaires. Cette année Samsung gagne 130%, SK Hynix plus de 160% et TSMC environ 40%.

Le paradoxe est là. L’indice “émergent” dépend aujourd’hui fortement de groupes technologiques ultra-avancés, parfois plus “sophistiqués” que beaucoup d’entreprises occidentales.

Le cas de Samsung illustre bien cette transformation. Le groupe coréen a longtemps été associé aux smartphones, mais il tire désormais la majorité de ses profits des semi-conducteurs. Sa division puces représente 94% des bénéfices au premier trimestre.

Samsung pourrait même devenir le deuxième groupe mondial en termes de bénéfices en 2026 derrière NVIDIA, avec 186 MdsUSD attendus. Sa marge d’EBITDA passerait de 26% en 2025 à 59% en 2026.

Une illusion de diversification

Le MSCI Emerging Markets donne ainsi l’illusion d’une large diversification géographique. Pourtant, en achetant cet indice, l’investisseur ne mise plus vraiment sur la croissance des pays émergents, mais sur les mêmes dynamiques technologiques qui portent déjà Wall Street, avec les risques locaux en plus.

Cette concentration extrême sur les semi-conducteurs asiatiques expose en effet l’indice aux tensions géopolitiques entre Washington et Pékin, notamment autour de Taiwan et des restrictions américaines sur les technologies avancées.

A cela s'ajoutent des frictions internes. Chez Samsung, les syndicats réclament déjà une meilleure redistribution des profits, tandis que plusieurs pays réfléchissent à taxer davantage les “super-profits” liés à l’IA. Le grand retour des émergents est réel, mais il s'apparente de plus en plus à un pari sur l'avenir de la tech mondiale.