Dans les fermes de minage de bitcoins, le bruit assourdissant n’a pas changé : ventilateurs, transformateurs, rangées de machines, mégawatts avalés sans relâche. Mais ce qui change, c’est la destination de cette puissance. Il y a encore quelques mois, elle alimentait presque exclusivement des ASIC dédiés au minage de bitcoin. Aujourd’hui, une part croissante de cette énergie est redirigée vers des racks de GPU, des contrats de colocation et des clients d’intelligence artificielle.

Quand le minage change de nature

Selon le dernier rapport de CoinShares, le coût moyen pondéré en cash pour produire un bitcoin parmi les mineurs cotés a atteint environ 79 995 USD au quatrième trimestre 2025, ce qui en a fait, pour beaucoup, le trimestre le plus difficile depuis le halving d’avril 2024. Car après la réduction de moitié des récompenses liée au halving (passées de 6,25 BTC par bloc validé à 3,125), leurs revenus ont baissé, tandis que leurs coûts d’électricité, de machines et de financement restent élevés. Résultat : chaque bitcoin extrait rapporte moins, les marges se compressent, et seuls les mineurs les plus efficaces peuvent vraiment respirer. D’autant plus que le bitcoin est passé de 126 000 USD fin 2025 à 73 400 USD aujourd’hui.

Le secteur a donc basculé dans un monde où miner n’est plus automatiquement synonyme d’accumuler du bitcoin ; miner peut devenir un simple usage transitoire d’un actif plus précieux encore : l’accès à l’électricité et au foncier raccordé.

Dans ce nouveau monde, l’avantage compétitif n’est plus uniquement la flotte d’ASICs la plus efficace. Il devient la capacité à monétiser autrement des actifs déjà extrêmement recherchés : terrain, lignes électriques, transformateurs, sous-stations, ingénierie de charge, raccordement réseau et discipline d’exploitation à très forte densité énergétique. C’est précisément ce que l’explosion de l’IA rend précieux. TeraWulf écrit noir sur blanc que l’accès à la puissance est devenu la principale contrainte de l’industrie du calcul à grande échelle. Hut 8, de son côté, construit toute sa communication autour d’un modèle “power-first”. Autrement dit : ce que les mineurs ont bâti pour Bitcoin peut, dans certains cas, être revalorisé bien plus cher par l’IA.

L’IA aspire déjà le cœur de l’industrie

CoinShares évalue à plus de 70 MrdsUSD les contrats cumulés annoncés dans les domaines de l’IA et du calcul haute performance à travers le minage coté. Le même rapport estime que certains mineurs pourraient tirer jusqu’à 70% de leurs revenus de l’IA d’ici à la fin 2026, contre environ 30% au moment de la publication. Pour plusieurs groupes, le calcul haute performance (HPC) n’est plus une diversification, mais la principale source de croissance attendue pour les prochaines années.

Core Scientific incarne sans doute le mieux cette tendance. L’entreprise, qui était encore perçue il y a peu comme un pur mineur, a signé des contrats de colocation haute densité avec CoreWeave représentant plus de 10 MrdsUSD de revenus potentiels sur douze ans et environ 590 MW contractés. Au premier trimestre 2026, son chiffre d’affaires de colocation a atteint 77,5 MUSD sur 115,2 millions de revenus totaux : autrement dit, environ les deux tiers du groupe viennent déjà de cette activité liée à l’IA, et non plus du minage pur.

Chez TeraWulf, la mutation est tout aussi spectaculaire. La société a annoncé 522 MW critiques sous contrat pour plus de 12,8 MrdsUSD de revenus, puis, au premier trimestre 2026, elle a généré 21 MUSD de revenus HPC sur 34,0 millions de revenus totaux. Là encore, le centre de gravité a changé : l’activité la plus stable, la plus visible et la plus valorisée par le marché n’est plus le bitcoin miné, mais le loyer de long terme signé avec des contreparties d’IA.

Coinshares

Autour de ce noyau dur, les autres groupes suivent le même chemin avec des variantes. Hut 8 a signé avec Fluidstack un bail de 15 ans à River Bend, en Louisiane, pour 245 MW et une valeur de contrat de 7 MrdsUSD sur la durée de base, avec un potentiel bien supérieur en cas de renouvellements. Cipher a d’abord sécurisé environ 3 MrdsUSD de revenus sur dix ans avec Fluidstack à Barber Lake, avant d’étendre le partenariat à l’ensemble des 300 MW du site et de porter le revenu contracté initial à environ 3,8 MrdsUSD. IREN, enfin, ne se contente plus de miner : CoinShares relève 17,3MUSD de revenus AI Cloud au quatrième trimestre 2025, soit 9% du total, avec jusqu’à 200 MW de capacité GPU refroidie par liquide en construction.

Même le marché a déjà choisi son camp. CoinShares note que les mineurs disposant de contrats HPC sécurisés se paient environ 12,3 fois leurs ventes prévisionnelles sur douze mois, contre 5,9 fois seulement pour les purs mineurs. Autrement dit, la Bourse accorde une prime de valorisation de plus du double à l’exposition IA.

La transformation se finance par la dette et par la vente de bitcoins

Une telle reconversion n’est pas gratuite. Transformer un site de minage en site de calcul IA, ce n’est pas seulement remplacer des machines. C’est reconstruire ou adapter la chaîne électrique, revoir le refroidissement, ajouter de la redondance, bétonner, sécuriser, parfois détruire des actifs existants, et surtout lever des montants de financement sans commune mesure avec le capital traditionnel du minage. L’infrastructure bitcoin coûte environ 700 000 à 1 MUSD par mégawatt, contre 8 à 15 millions pour l’infrastructure IA. C’est une autre échelle.

La première source de financement, c’est donc la dette. IREN porte 3,7 MrdsUSD de convertibles. TeraWulf affichait déjà 5,8 milliards de dette totale 6, après avoir levé des financements massifs pour ses campus HPC. Core Scientific, de son côté, a émis 3,3 milliards de dollars de notes sécurisées pour financer ses projets de développement.

CoinShares

La seconde source de financement, encore plus symbolique, c’est la vente de bitcoins. Là aussi, la rupture culturelle est immense. CoinShares estime que les mineurs cotés ont réduit collectivement leurs réserves de plus de 15 000 BTC par rapport à leurs pics.

Ce détail peut sembler financier ; il est en réalité philosophique. Pendant le précédent cycle, la promesse implicite de nombreux mineurs cotés était le suivant : “nous accumulons du BTC pour vous”. En 2026, le message devient beaucoup plus nuancé : “nous arbitons nos BTC contre des actifs d’infrastructure si ces actifs offrent de meilleurs flux futurs”. Les entreprises qui sécurisent le réseau ne sont donc plus nécessairement des accumulateurs nets de bitcoins. Elles peuvent devenir des vendeurs structurels, précisément parce qu’elles trouvent plus rentable de financer des data centers IA que de recharger leur flotte de machines de minage.

Ce que ce virage change pour Bitcoin lui-même

La conséquence la plus visible apparaît dans les métriques réseau. Le hashrate de Bitcoin avait dépassé 1 zettahash pour la première fois fin août 2025, avant de culminer autour de 1 160 EH/s début octobre. Puis le mouvement s’est inversé. Le premier trimestre 2026 a marqué la première baisse du hashrate sur un premier trimestre depuis 2020, avec un réseau revenu autour de 1 ZH/s.

Hashrate de Bitcoin

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Il faut cependant éviter le contresens. Une baisse du hashrate ne signifie pas automatiquement que Bitcoin “cesse d’être sécurisé”. Le protocole ajuste sa difficulté. Les mineurs les moins efficaces s’éteignent, les survivants voient parfois leur situation relative s’améliorer, et le réseau continue de fonctionner. En revanche, l’arbitrage microéconomique change la nature du budget de sécurité marginal : si une partie du capital, des sites et des équipes se détourne du minage au profit de l’IA, alors la croissance de la puissance consacrée à Bitcoin devient plus dépendante du prix du BTC qu’auparavant. Ce n’est plus seulement une course technologique ; c’est une concurrence directe entre deux usages du mégawatt.

Tout dépend désormais du prix du bitcoin

À ce stade, la grande question est de savoir si cette métamorphose est conjoncturelle ou structurelle. Si le bitcoin remonte vers 100 000 USD, le hashprice se redresse, les marges de minage respirent à nouveau et l’incitation à sacrifier trop vite le minage au profit de l’IA se réduit. En revanche, si le BTC reste durablement sous 80 000 USD, on pourrait voir des des sorties supplémentaires de mineurs. En dessous de 70 000 dollars, le scénario de capitulation devient plus plausible encore.

L’industrie du minage était entrée dans la décennie comme un ensemble d’entreprises chargées de sécuriser Bitcoin et d’accumuler des réserves. Elle est en train d’en sortir comme un ensemble d’opérateurs d’infrastructures capables, selon les prix, de faire deux métiers : miner quand le bitcoin paie suffisamment, louer à l’IA quand elle paie mieux. C’est peut-être une parenthèse. C’est peut-être déjà une nouvelle ère.