Le groupe Aéroports de Paris (ADP) revendique un trafic groupe de 37,2 millions de passagers au mois d'août, en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.

Concernant Paris Aéroport (c'est-à-dire Paris-CDG et Paris-Orly), le trafic atteint 10,4 millions de passagers, en hausse de 1,9% en comparaison annuelle.

'Depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par la réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie Air India, ainsi que par la fermeture pour travaux de l'une des pistes de l'aéroport, entraînant une réduction des programmes de vols. La fin de ces perturbations est attendue pour le mois d'octobre', précise le groupe.

Enfin, entre janvier et août, l'opérateur aéroportuaire a vu sa fréquentation s'accroitre de 4,2% à 252,6 millions de passagers au niveau du groupe, dont une hausse de 4% pour Paris Aéroport, à 71,9 millions de passagers.