Le groupe Aéroports de Paris (ADP) revendique un trafic groupe de 37,2 millions de passagers au mois d'août, en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt.
Concernant Paris Aéroport (c'est-à-dire Paris-CDG et Paris-Orly), le trafic atteint 10,4 millions de passagers, en hausse de 1,9% en comparaison annuelle.
'Depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par la réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie Air India, ainsi que par la fermeture pour travaux de l'une des pistes de l'aéroport, entraînant une réduction des programmes de vols. La fin de ces perturbations est attendue pour le mois d'octobre', précise le groupe.
Enfin, entre janvier et août, l'opérateur aéroportuaire a vu sa fréquentation s'accroitre de 4,2% à 252,6 millions de passagers au niveau du groupe, dont une hausse de 4% pour Paris Aéroport, à 71,9 millions de passagers.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2024, le groupe a accueilli plus de 103 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 261 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (33,3%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (27,9%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (4,7%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (34,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.