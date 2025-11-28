Le groupe indien CFSL prend le contrôle de Vinpai

Vinpai indique que le groupe indien Camlin Fine Sciences Limited (CFSL) a réalisé l'acquisition, par voie d'apports en nature, d'une participation majoritaire de 78,68% du capital et 84,89% des droits de vote de Vinpai, au prix de 3,60 euros par action.



Ayant ainsi franchi le seuil légal de 50% du capital ou des droits de vote de Vinpai, il déposera mi-décembre au plus tard, auprès de l'AMF, un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) en numéraire sur le solde des actions, au même prix.



Dans l'hypothèse où, à l'issue de l'OPAS, le nombre d'actions Vinpai non présentées ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote, CFSL a l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.



Par ailleurs, CFSL procédera, dans les prochains jours, à la conversion de ses obligations convertibles émises le 20 octobre dernier entrainant ainsi l'émission de 1 100 000 actions nouvelles ordinaires de Vinpai à son profit.



Par conséquent, à l'issue de l'acquisition du bloc et de la conversion des obligations, CFSL détiendra 83,82% du capital social et 80,86% des droits de vote de la société d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de matières premières végétales.