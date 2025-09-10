Il arrive parfois que les chiffres ne se contentent pas de raconter une histoire, mais la réécrivent. C'est exactement ce qui s'est produit mardi soir, lorsque la publication d'Oracle a électrisé Wall Street. Alors que les attentes des analystes portaient surtout sur une croissance notable des revenus, la société a dévoilé une explosion sans précédent de son carnet de commandes pour ses services cloud et d'infrastructure IA. Résultat : une envolée de 28% du titre après la clôture, propulsant Oracle à des niveaux records et ajoutant 190 milliards de dollars de capitalisation en une nuit.

Cette euphorie n’a rien d’irrationnel. Derrière ce mouvement de marché se cache une transformation industrielle et stratégique d’une rare ampleur, qui repositionne Oracle parmi les grands noms du cloud, aux côtés des géants AWS (Amazon), Azure (Microsoft) et Google Cloud (Alphabet).

Le chiffre qui change tout : 455 milliards de dollars

Au cœur de cette annonce, un indicateur a retenu toute l’attention : les Remaining Performance Obligations (RPO), c’est-à-dire les revenus contractés mais non encore reconnus. En l’espace de trois mois, cet indicateur est passé à 455 milliards de dollars, soit une hausse de 359%. Autrement dit, Oracle dispose désormais d’un carnet de commandes supérieur à sept fois son chiffre d’affaires annuel actuel. Ce bond spectaculaire s’explique par la signature de quatre contrats de plusieurs milliards avec trois clients majeurs, dont OpenAI, Meta, Nvidia, AMD et xAI. Ces accords ne concernent pas seulement l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, mais surtout la phase d’inférence, celle où les modèles sont utilisés à grande échelle. Comme l’a rappelé Larry Ellison, fondateur d’Oracle, "le marché de l’inférence est beaucoup plus vaste que celui de l’entraînement".

Une trajectoire de croissance hors norme

La directrice générale Safra Catz a dressé des prévisions qui donnent le vertige. Les revenus de la division Oracle Cloud Infrastructure (OCI), estimés à 18 milliards de dollars cette année, grimperaient à 144 milliards dans cinq ans. Ce scénario est bien supérieur aux attentes de Wall Street (91 milliards). On peut légitimement se demander comment Oracle va transformer ce carnet de commande record et ses perspectives ambitieuses en revenus concrets en si peu de temps sachant que le chiffre d'affaires global estimé pour cette année avoisine les 67 milliards de dollars. Pour les investisseurs, ces perspectives bouleversent la hiérarchie du cloud. Oracle, longtemps considéré comme un retardataire dans la course au numérique, se retrouve propulsé au premier plan grâce à l’explosion des besoins en puissance de calcul pour l’IA générative.

"Asset pretty light"

Si cette montée en puissance soulève des espoirs, elle suscite aussi des interrogations. Comment Oracle compte-t-il livrer de telles capacités dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs et alors que ses rivaux annoncent des dépenses d’investissement colossales ? Amazon, Microsoft, Google et Meta Platforms prévoient ensemble plus de 350 milliards de dollars de capex en 2024, et plus de 400 milliards en 2026. Oracle, de son côté, a revu à la hausse ses dépenses d’investissement pour l’exercice en cours à 35 milliards de dollars. Mais le groupe insiste sur la spécificité de son modèle. Safra Catz l’a résumé ainsi : "Je n’appellerais pas ça asset light, mais disons asset pretty light". Contrairement aux hyperscalers, Oracle ne construit pas massivement ses propres bâtiments ou terrains. Ses capex sont presque exclusivement dédiés à l’équipement directement générateur de revenus : GPU, serveurs, réseaux à très haute performance. Les data centers reposent sur des espaces loués ou sur des partenariats. Résultat : chaque dollar dépensé se traduit plus rapidement en chiffre d’affaires, avec parfois seulement une semaine entre l’installation du matériel et la facturation effective.

Le modèle Oracle face aux hyperscalers

Ce modèle allégé présente trois avantages majeurs. D’abord, une agilité certaine : Oracle peut déployer rapidement des capacités cloud au rythme des contrats signés. Ensuite, une meilleure corrélation entre investissements et revenus, puisque chaque déploiement répond à une demande contractuelle ferme (les fameux 455 milliards de RPO). Enfin, une différenciation technologique : Oracle revendique une performance supérieure de ses réseaux et superclusters, permettant de réduire le coût d’entraînement des modèles pour ses clients. Ce positionnement fait écho à une dynamique stratégique : Oracle ne cherche pas à rivaliser frontalement avec AWS ou Azure sur le volume global, mais à capter la croissance explosive de l’IA avec une approche capitalistique différente. En externalisant l’immobilier et en concentrant ses efforts sur le matériel, la société propose une alternative séduisante pour les entreprises soucieuses de flexibilité et de coûts.

Les implications pour l’écosystème IA

La publication d’Oracle dépasse le simple cadre de ses résultats financiers. Elle illustre le tournant que prend le secteur de l’IA et du cloud. La demande n’est plus seulement concentrée sur l’entraînement de modèles colossaux comme GPT-4 ou Gemini, mais surtout sur l’inférence, c’est-à-dire l’utilisation quotidienne par des millions d’utilisateurs et d’entreprises. Et c’est précisément ce segment que cible Oracle. Avec son partenariat Stargate, qui prévoit 500 milliards de dollars d’investissements avec OpenAI et SoftBank, Oracle s’installe au cœur d’un écosystème mondial. Le contrat de 30 milliards de dollars annuels avec OpenAI, incluant le développement de multiples data centers, confirme cette ambition. À terme, Oracle pourrait devenir l’"OS d’infrastructure de l’IA d’entreprise", comme Windows fut autrefois l’OS du PC.

Oracle, le pari d’une réinvention

En l’espace d’un trimestre, Oracle a réussi ce que peu d’investisseurs anticipaient : s’imposer comme un acteur incontournable du cloud et de l’IA. Certes, les revenus actuels (14,9 milliards au dernier trimestre) sont encore modestes comparés aux géants du secteur. Mais le carnet de commandes, la dynamique contractuelle et l’originalité de son modèle d’investissement font basculer la perception. La question n’est plus de savoir si Oracle peut rattraper son retard, mais jusqu’où il peut aller. Dans un secteur dominé par la course aux capex, Oracle choisit de faire différemment. Et le marché, en faisant bondir son titre de 28 % en une soirée, a clairement validé cette stratégie.

Nous avons toujours le titre en portefeuille chez Zonebourse dans notre sélection américaine avec une plus-value latente de +82%.