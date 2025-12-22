Bayer a annoncé lundi que les autorités sanitaires japonaises avaient approuvé la finérénone dans le traitement des patients atteints d'insuffisance cardiaque présentant une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure ou égale à 40%.
Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique allemand rappelle que la finérénone est le premier médicament ciblant la voie du récepteur des minéralocorticoïdes (MR) à démontrer des bénéfices cardiovasculaires statistiquement significatifs et cliniquement pertinents lors d'une étude de phase III dans cette indication.
Au Japon, environ 1,2 million de patients vivent avec une insuffisance cardiaque, dont 60% souffrent d'une FEVG ?40 %, une catégorie de patients pour lesquelles les options thérapeutiques étaient jusqu'ici limitées alors que ceux-ci présentent un risque élevé d'événements cardiovasculaires.
Les symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent inclure des étourdissements, un essoufflement, de la fatigue, des troubles du sommeil, une gêne thoracique, des oedèmes (gonflement des pieds et des jambes) et une toux ou une respiration sifflante chroniques.
D'autres demandes d'autorisation pour la finérénone dans cette même indication ayant trait à l'insuffisance cardiaque sont aujourd'hui en cours d'examen dans d'autres marchés, dont l'Union européenne et la Chine.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.