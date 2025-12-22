Le Japon approuve la finérénone de Bayer dans l'insuffisance cardiaque

Bayer a annoncé lundi que les autorités sanitaires japonaises avaient approuvé la finérénone dans le traitement des patients atteints d'insuffisance cardiaque présentant une fraction d'éjection ventriculaire gauche supérieure ou égale à 40%.



Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique allemand rappelle que la finérénone est le premier médicament ciblant la voie du récepteur des minéralocorticoïdes (MR) à démontrer des bénéfices cardiovasculaires statistiquement significatifs et cliniquement pertinents lors d'une étude de phase III dans cette indication.



Au Japon, environ 1,2 million de patients vivent avec une insuffisance cardiaque, dont 60% souffrent d'une FEVG ?40 %, une catégorie de patients pour lesquelles les options thérapeutiques étaient jusqu'ici limitées alors que ceux-ci présentent un risque élevé d'événements cardiovasculaires.



Les symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent inclure des étourdissements, un essoufflement, de la fatigue, des troubles du sommeil, une gêne thoracique, des oedèmes (gonflement des pieds et des jambes) et une toux ou une respiration sifflante chroniques.



D'autres demandes d'autorisation pour la finérénone dans cette même indication ayant trait à l'insuffisance cardiaque sont aujourd'hui en cours d'examen dans d'autres marchés, dont l'Union européenne et la Chine.





