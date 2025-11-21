Face à une conjoncture économique morose, le gouvernement japonais a adopté un plan de relance de 21 300 milliards de yens (135,5 milliards de dollars), articulé autour de trois priorités : contenir l’inflation, soutenir l’économie nationale et renforcer la défense. Le programme, le plus ambitieux depuis la crise du Covid-19, comprend des aides directes aux ménages pour réduire les coûts énergétiques, la suppression de certaines taxes, ainsi que des subventions aux collectivités et à l’industrie navale.

Le financement du plan s’appuiera partiellement sur les recettes fiscales, complété par des émissions obligataires que la Première ministre Sanae Takaichi promet inférieures à celles de l’année précédente. Une loi de finances rectificative devrait être votée d’ici fin décembre, malgré la fragilité de la majorité parlementaire. Le volet militaire du plan prévoit d’augmenter les dépenses de défense à 2% du PIB d’ici 2027, traduisant un recentrage stratégique sur les enjeux de sécurité.

L’annonce du plan intervient dans un contexte d’inflation persistante, avec un indice des prix à la consommation en hausse de 3% en octobre, au-dessus de la cible de la Banque du Japon pour le 43e mois consécutif. En parallèle, le PIB s’est contracté de 0,4% au troisième trimestre, signalant un essoufflement de l’activité. Les marchés obligataires ont réagi avec nervosité, les rendements atteignant des niveaux inédits depuis 2008. Si les exportations montrent une légère reprise, l’incertitude demeure sur la capacité de ce plan à relancer durablement la croissance et à rassurer les investisseurs.