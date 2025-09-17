Un peu plus loin dans cette chronique, il sera question de Jay, J-Pow, monsieur trop-tard, le crétin, l'andouille, le gars stupide, l'incompétent, le parfait idiot, l'imbécile, le gros loser, petit QI, la quiche bornée. En deux mots Jerome Powell. Mais avant, on va faire un petit rappel sur les taux de change, pourquoi c'est parfois important de s'en préoccuper, et ce qu'ils provoquent.

Le dollar glisse depuis plusieurs mois à un rythme plus ou moins prononcé, mais il glisse fort : -14,5% face à l'euro, -11% face à un panier de grandes devises. Hier, il a signé un plus bas de quatre ans face à la monnaie unique, autour de 1,187 USD pour 1 EUR. Du point de vue de la théorie économique, cette évolution est plutôt logique au regard des trajectoires de politique monétaire. La Réserve fédérale américaine devrait en effet reprendre ses baisses de taux ce soir alors que la Banque centrale européenne est sur la fin de son cycle d'assouplissement. Des taux plus bas signifient que la quantité de dollars en circulation (l'offre) va augmenter et que le rendement des actifs en dollars va baisser, ce qui les rendra moins intéressants pour les investisseurs étrangers, réduisant ainsi la demande.

Pour les Etats-Unis, cette situation rend les importations plus coûteuses, ce qui a un impact à la fois sur les entreprises (qui produisent plus cher) et sur les consommateurs (qui achètent plus cher)… toujours cette question de l'inflation. Côté Europe, c'est l'inverse, mais c'est surtout la dégradation de la compétitivité à l'export qui est préoccupante, puisque plusieurs économies importantes, comme l'Allemagne ou l'Italie, sont très exposées aux ventes à l'étranger. Bref, les changements rapides de parité de change posent des problèmes des deux côtés de l'Atlantique, mais pas les mêmes. Attention quand même, l'attractivité de l'économie américaine limite l'exode des investisseurs, ce qui tempère les effets négatifs pour les Etats-Unis. Pour reprendre l'excellente formule adressée par John Connally, le secrétaire au trésor de Nixon, à une délégation européenne dans les années 70 : "le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème".

C'est par exemple un problème pour les investisseurs particuliers et professionnels du monde entier, puisque l'essor des ETF leur permet de s'exposer hyper facilement aux actifs américains. Un Européen qui a acheté un ETF S&P 500 le 1er janvier 2025 ne gagne pas les 12,3% (moins les frais) promis à ce jour par l'indice américain. Il perd environ 1,35% (plus les frais). Merci le taux de change. Pour éviter ça, il faut se couvrir. Donc payer des frais additionnels, comme une assurance. Le même ETF S&P 500 en version couverte (hedged) gagne 10,5% en 2025. Chez iShares, le hedgé affiche 0,2% de frais contre 0,07% pour le non-hedgé. Autant dire que ça valait le coût de prendre le bouclier cette année. La Deutsche Bank a publié une étude qui montre que 80% des 7 milliards de dollars qui ont rejoint les ETF actions américains depuis trois mois étaient couverts contre le risque de change. Contre 20% en début d'année et moins encore au cours des millésimes précédents, quand la paire EUR/USD évoluait dans des bornes étroites.

Ce petit laïus sur les devises me permet de souligner que la glissade du dollar n'a pas entraîné d'exode des investisseurs hors des Etats-Unis. Ils sont bien trop amoureux des actions américaines pour ça. Non, au lieu de ça, ils s'adaptent en acceptant de payer des couvertures pour rester sur place, même s'ils ont eu tendance à modérer leur exposition et à aller chercher de la performance dans d'autres régions du monde.

Les choses resteront-elles ainsi quand la Fed aura réellement commencé à baisser ses taux ? On peut le penser. Première étape ce soir donc avec une probable baisse de taux de 25 points de base annoncée à 20h00. Le président de la Fed Jerome Powell, celui qui a été affublé des noms d'oiseaux précités par Donald Trump, officiera ce soir en conférence de presse pour expliquer la décision, paver le terrain pour la suite et probablement se dépatouiller avec les voix dissidentes au sein de l'institution. Le marché espère que d'autres baisses suivront, mais sait que Powell ne lâchera pas les chevaux : il y a trop de pressions inflationnistes pour décréter le début de la récréation. Hier, les marchés ont baissé en amont de la décision. Baissé légèrement aux Etats-Unis, où le Nasdaq 100 a perdu 0,08% en toute fin de parcours après avoir failli enquiller une 10e séance de hausse d'affilée. Baissé plus fort en Europe, où le secteur financier a pris une sacrée mandale et l'industrie une bonne torgnole, ce qui a abouti à une chute de 1,8% du DAX allemand, qui est à la ramasse depuis ses records du mois de juillet.

Dans le reste de l'actualité, Donald Trump s'est entretenu avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, pour calmer les tensions entre les deux pays, sans qu'on sache si une sortie de crise se profile. Le Président américain doit toujours discuter vendredi avec son homologue chinois Xi Jinping. Rappel du timing de la Fed : annonce sur l'évolution des taux à 20h00 et commentaire de la décision à partir de 20h30, soit avec 1h30 de séance boursière restant à couvrir aux Etats-Unis.

En Asie Pacifique, une certaine prudence domine avant le verdict monétaire américain, avec une baisse de 0,2% au Japon pour le Nikkei 225, des replis de 0,7% en Australie et à Taiwan et une contraction de 1,1% en Corée du Sud. L'Inde s'en sort mieux (+0,3%), tandis que Hong Kong prend 1,5%, dopé par Baidu. Un rebond est à attendu à l'ouverture en Europe, pour couvrir le différentiel avec les Etats-Unis.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres d'inflation ajustés du Royaume-Uni et de la zone euro précèderont, aux Etats-Unis, les permis de construire, les mises en chantier, les stocks de brut DOE et la décision du FOMC sur ses taux à 20h00. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

ArcelorMittal : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 32,20 EUR.

Arkema : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 94 à 90 EUR.

Centrica : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 175 à 210 GBX.

DSV : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1550 DKK à 1600 DKK.

Eutelsat Communications : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 4,15 EUR à 3,73 EUR.

Getlink : Insight Investment Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 33,30 EUR à 34,80 EUR.

Grenergy Renovables : Bestinver Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70,50 EUR à 79,50 EUR.

L'Oréal : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 355 à 377 EUR.

Norsk Hydro : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 NOK.

Novo Nordisk : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 425 DKK.

Pluxee : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 26 à 21 EUR.

Rheinmetall : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

Saab : Inderes démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 310 SEK.

Solvay : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 25 EUR.

Tenaris : Piper Sandler & Co passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 48 USD à 41 USD.

Wacker Chemie : Morgan Stanley passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 99 à 59 EUR.

Yubico : ABG Sundal Collier démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 160 SEK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies remporte un appel d'offres pour un parc éolien en mer en France.

Thales signe deux contrats stratégiques avec l'entreprise indienne Indigo.

Moody's relève la note de crédit d'Axa à "Aa2", perspective stable.

Sanofi obtient des donnés positives en phase IIa avec brivekimig dans l'hidrosadénite suppurée.

Hausse du trafic autoroutier et aéroportuaire en août chez Vinci.

Valeo a émis une obligation verte de 500 millions d’euros à 6,5 ans, assortie d’un coupon de 4,625%.

Derichebourg inaugure une plateforme de recyclage.

Figeac Aero signe un contrat de 4 MEUR avec Safran Electrical & Power.

Les principales publications du jour : Assystem, Transgène, BOA Concept, Implanet… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Le président de Nestlé, Paul Bulcke, va quitter son poste à la fin du mois, remplacé par Pablo Isla.

ThyssenKrupp reçoit une offre de Jindal Steel pour sa division acier.

GSK prévoit 30 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis sur cinq ans.

SES s'associe à K2 Space pour le développement d'un réseau en orbite terrestre moyenne.

Nordex entre sur le marché équatorien avec un projet éolien de 112 MW.

Adler a finalisé la vente d'un projet de développement résidentiel à Berlin au groupe Hilpert.

Verisure espère lever plus de 3 MdsEUR via une entrée en bourse à Stockholm.

Les principales publications du jour : Exor, Bolloré…

D'Amérique du Nord

Goldman Sachs et Morgan Stanley gagnent en appel contre les investisseurs d'Archegos et leur recours pour délit d'initié.

Oracle, Silver Lake et Andreessen Horowitz font partie du consortium d'investisseurs qui contrôlera 80% de TikTok, selon le WSJ.

YouTube (Alphabet) entre dans une nouvelle ère d'IA, avec un arsenal de nouveaux outils.

Microsoft annonce investir 30 milliards de dollars au Royaume-Uni.

La FDA met en garde Hims & Hers contre des allégations trompeuses concernant des médicaments contre le diabète et la perte de poids.

Un essai clinique d'Eli Lilly montre que la perte de poids avec sa pilule expérimentale s'aplatit avec le temps.

Le PDG de United Airlines exclut toute offre pour les actifs de Spirit.

CrowdStrike acquiert Pangea.

Rivian estime que son usine de Géorgie devrait créer 7 500 emplois d'ici à 2030.

Tesla éteint le procès sur l'accident mortel de 2019 impliquant le logiciel Autopilot en échange d'un chèque de montant inconnu.

Les principales publications du jour : Progressive Corporation, General Mills…

D'Asie et d'ailleurs

L'action Baidu flambe à Hong Kong sur fond d'optimisme sur les projets de puces IA du groupe.

Keppel signe un accord avec Dell Technologies pour des plateformes IA.

S&P relève la note de Vale de "BBB-" à "BBB" avec une perspective stable.

Le constructeur chinois Chery Automobile veut jusqu'à 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse à Hong Kong.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.