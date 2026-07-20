Le 27 mai 2026, un post sur X a suffi pour lancer les particuliers sur une fonderie cotée à Paris. Le titre a fini la journée en hausse de 33%. Son patron, lui, a assuré n'avoir rien à annoncer. Il disait vrai. Et c'est exactement ça, le sujet.

Ce mercredi-là au matin, un compte X baptisé Serenity, plus de 400 000 abonnés, publie une thèse d'achat sur X-FAB, présentée comme un jeu sur la photonique et les puces, deux marchés portés par l'IA. Serenity a un argument tout chaud, le Chips Act 2.0, le grand plan de Bruxelles pour les semi-conducteurs européens, qu'il annonce imminent et dont X-FAB sortirait gagnante. Le texte n'arrivera en réalité que le 3 juin, mais qu'importe, la foule est déjà partie. En séance, l'action touche 15,88 EUR, du jamais vu pour le titre, avant de terminer la journée à +33%.

X-FAB devient ce jour-là la deuxième valeur la plus traitée sur Tradegate, derrière Micron, devant Infineon, selon Reuters. Situation peu banale, un patron obligé de préciser qu'il n'a rien à annoncer un jour où son action s'envole, c'est pourtant ce que Damien Macq répond à Reuters. Côté entreprise, donc, il ne s'est rien passé. Sept semaines plus tard, le titre a cédé environ la moitié depuis son pic. Regardons ce que ces acheteurs d'un matin ont mis dans leurs portefeuilles.

La marchandise, vue de près

Que possède-t-on quand on achète du X-FAB ? Une puce surveille le moteur d'une voiture, une autre équipe un scanner à l'hôpital, une troisième règle la charge d'un véhicule électrique. X-FAB peut être derrière les trois. Mais cherchez le nom sur ces produits, il n'y figure généralement pas. Le groupe ne vend aucune puce sous sa marque. Ses clients dessinent les circuits, X-FAB apporte la technologie et les usines, 6 en tout, entre l'Allemagne, la France, la Malaisie et les Etats-Unis. Plus de 400 clients au compteur, de quoi rassurer. Sauf qu'un seul, le belge Melexis, apporte 43% des ventes de 2025, et que les cinq premiers en font 58%.

Et l'IA dans tout ça ? Les data centers engloutissent du courant, qu'il faut convertir en perdant le moins possible au passage. Ça tombe bien, X-FAB fabrique des composants en carbure de silicium et en nitrure de gallium, deux matériaux taillés pour ça. Voilà pour la théorie. Dans les comptes, ces activités pesaient 4% des ventes 2025, presque tout pour le carbure de silicium, le nitrure démarre à peine, et la photonique vantée par le post en est encore au stade des prototypes. Pour savoir ce que vaut la marchandise, il faut remonter trois ans en arrière, au moment où X-FAB a sorti le carnet de chèques.

Le pari de 2023

Souvenez-vous de 2021, le monde manque de puces au point que des chaînes automobiles s'arrêtent. Les clients de X-FAB commandent plus qu'elle ne peut livrer, alors la direction décide de s’agrandir. Plus d'un milliard de dollars partent dans les usines, dont une nouvelle salle blanche de 6 000 mètres carrés à Kuching, sur l'île de Bornéo, un atelier hermétique où une poussière suffit à tuer une puce. Au sommet de la vague, en 2023, les ventes touchent 907 MUSD.

Puis les clients se réveillent avec trop de stocks. En 2024, les ventes reculent de 10%. Une grande partie du programme est déjà engagée et X-FAB investit encore 510 MUSD dans ses usines cette année-là. En Bourse, le mélange passe mal, le titre finit l'année à -51%. En 2025, les travaux s'achèvent enfin. Les investissements dans les usines retombent à 204 MUSD, pour 144 MUSD de trésorerie générée par l'activité. Pas encore autofinancé, mais l'écart s'est nettement resserré. Reste le plus dur, rentabiliser tout ça.

Une mauvaise année en dollars

En 2025, l'activité repart. Les ventes remontent à 870 MUSD, en hausse de 6,6%, portées par l'industrie et le médical, pendant que le carbure de silicium bat son record de mises en production au dernier trimestre. Seule l'automobile traîne. Le premier débouché du groupe plafonne à +1%, ses clients continuent d'écouler leurs stocks.

Voilà pour les usines. En bas des comptes, l'image se gâte, le bénéfice a été divisé par deux. Avant d'accuser les machines, faisons un petit détour par le marché des changes.

Sur l'année 2025, l'euro a gagné environ 13% face au dollar. Or X-FAB tient ses comptes en dollars et doit une partie de ses dettes en euros. Quand l'euro monte, ces dettes pèsent plus lourd une fois converties, et la différence s'inscrit en charge, sans qu'un centime ne sorte des caisses dans l'immédiat. Le résultat d’exploitation n'a reculé que de 11%. C'est tout en bas des comptes, une fois la charge de change déduite, que le bénéfice se retrouve divisé par deux. Fin 2023, X-FAB avait plus de cash que d'emprunts. Fin 2025, 290 MUSD de dette nette, soit une fois et demie l'EBITDA. Supportable. Reste à savoir combien tout ça se paie.

Bien vu, trop tôt

Revenons à notre acheteur du 27 mai. S'il a tenu jusqu'ici, il possède une part de fonderie valorisée 8,6 fois l'EBITDA attendu en 2026, un prix d'industriel ordinaire pour un titre traité en valeur IA le temps d'une matinée. Les capacités sont là, pas encore les volumes. Voilà ce que le marché attend avant de payer plus cher, avec une automobile qui redémarre et un peu moins de Melexis dans les ventes.

Le 27 mai a d'ailleurs révélé un dernier détail. Les holdings des familles fondatrices et celle de l’Etat du Sarawak tiennent 61% du capital, à peine 39% des actions circulent librement. Un flottant aussi étroit, ça s'emballe vite quand les particuliers débarquent en masse. Quant au post de Serenity, le plus drôle est qu'il n'était peut-être pas faux. Juste pressé. La photonique existe bel et bien chez X-FAB, trois projets clients y étaient en développement en 2025, et ils représentaient déjà 8% des revenus de prototypes du groupe. Qu'ils passent un jour en production de masse, et Serenity aura vu juste. Avec quelques années d'avance.