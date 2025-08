Un rapport sur l'emploi décevant qui relance les espoirs d'une baisse de taux de la Fed au mois de septembre. Vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette séquence ? C'est normal, parce que c'est exactement ce qui s'était passé il y a un an.

"J'étais disposée à attendre un cycle supplémentaire, mais je ne peux pas attendre indéfiniment." Ces propos sont ceux de Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco. Ils illustrent bien une chose : le consensus au sein de la Fed a basculé vers une baisse de 25 points de base en septembre.

Il y a moins d’une semaine, juste après la réunion de la Fed et un statut quo plutôt hawkish, les probabilités de baisses de taux en septembre sont passées en dessous des 50%. Désormais, le pronostic est monté à 92%. Le tout, suite à un rapport sur l’emploi plus faible qu’attendu vendredi. Une situation qui rappelle ce que nous avions vécu l’an dernier.

New year, same story ?

Si on se replace en juillet dernier, la Fed maintient depuis un an ses taux directeurs entre 5.25 et 5.5%. Et à mesure que l’inflation ralentit, le marché ne guette qu’une seule chose, le début du cycle de baisse des taux. Mais la Fed est prudente. L’inflation ralentit, certes, mais reste élevée (2.7% pour le core PCE l’été dernier). Et l’économie américaine est toujours au plein emploi, il n’y a donc aucune raison de se précipiter. Ainsi, la Fed décide le 31 juillet de laisser ses taux inchangés.

Mais deux jours plus tard, un rapport sur l’emploi sort très en deçà des attentes. Le narratif de marché change complètement : la Fed est en retard et il faut d’urgence baisser les taux. Dans les semaines qui suivent, la question est alors de savoir si la Fed doit entamer son cycle de baisse des taux par un mouvement de 25 ou 50 points de base. C’est finalement le "camp du 50" qui l’a emporté. La Fed effectuera ensuite deux autres baisses de 25 points de base, en novembre et en décembre, avant une pause face au retour de Donald Trump et à la menace des tariffs.

La suite a montré que l’économie américaine était encore solide et que les données de l’emploi de l’été 2024 étaient davantage une anomalie statistique que le début d’un retournement.

Au final, l’inflation a commencé à rebondir… au moment où la Fed a entamé son cycle de baisse des taux.

Sources : Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve, Bloomberg

Une position délicate

Le parallèle avec la situation actuelle, c’est que le dernier rapport sur l’emploi n’est probablement pas si inquiétant. En effet, même si les créations de postes sont faibles dans l’absolu, le taux de chômage reste stable (entre 4 et 4.2% sur les 12 derniers mois) et cohérent avec un niveau de plein emploi.

Nous sommes sans doute simplement dans un nouvel équilibre : les entreprises embauchent avec plus de prudence, ce qui fait baisser la demande de travail. En parallèle, l'immigration chute fortement, ce qui réduit l'offre de travail. Résultat : il suffit de peu de créations d'emplois pour maintenir le taux de chômage.

Il ne faut donc pas conclure trop vite que le marché du travail se détériore et se précipiter pour baisser les taux. D’autant que les premiers effets des droits de douane commencent à se faire sentir sur l’inflation. Mais il faudra encore plusieurs mois avant que leur impact complet n’apparaisse, notamment en raison des stocks constitués en début d’année, avant l’entrée en vigueur de ces mesures.

Si la Fed baisse ses taux en septembre en invoquant les risques sur l’emploi, elle pourrait ensuite se retrouver dans une situation assez inconfortable, à savoir une activité économique qui reste solide et une inflation qui remonte.

La Fed devra donc rester prudente et ne pas se précipiter. Le tout, avec une immense pression de Donald Trump, qui réclame depuis des mois des baisses de taux.

Suite à la démission d’Adriana Kugler vendredi, le président américain devrait annoncer cette semaine la nomination d’un nouveau gouverneur. Une personnalité qui, a priori, sera favorable aux baisses de taux.