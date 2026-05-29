Donald Trump a besoin d'un trophée. L'Iran n'est pas prêt à lui en donner un.

Le conflit en Iran dure maintenant depuis plus de trois mois et une issue peine à se dessiner. Alors qu’un cessez-le-feu est en vigueur depuis début avril, Donald Trump semble toujours hésiter entre conclure un accord et reprendre les hostilités.

Hier, Axios révélait que les négociateurs iraniens et américains sont parvenus à un accord sur un Memorandum of Understanding (MoU) de 60 jours, permettant d’étendre le cessez-le-feu, de lever les restrictions à la navigation dans le détroit d’Ormuz, et d’entamer des discussions sur le programme nucléaire iranien.

L’accord doit encore être confirmé par Donald Trump. L’Iran n’a pas non plus réagi à cette information.

Un accord est proche. Ou pas.

Ce n’est pas la première fois qu’un accord semble proche et que le journaliste d’Axios Barak David sort un scoop sur le sujet. Au cours des dernières semaines, Donald Trump a varié entre les menaces d’une reprise des frappes et la promesse d’un accord imminent.

Samedi, le président américain indiquait qu'un accord avec l'Iran serait annoncé "prochainement" et que les "derniers détails" étaient en cours de négociation. Une annonce le dimanche était alors évoquée. Le lendemain, il demandait à ses négociateurs de "ne pas se précipiter pour conclure un accord". Mercredi, la Maison Blanche démentait les informations sur un protocole d’accord venant des médias iraniens, le qualifiant de "pure invention".

En parallèle de ces négociations, des escarmouches ont régulièrement lieu autour du détroit d’Ormuz. Cette semaine, l’armée américaine a mené plusieurs frappes contre l’Iran, qui a répliqué en visant une base américaine au Koweït. Selon Reuters, les Gardiens de la Révolution ont également effectué des tirs de sommations en direction d'un pétrolier américain qui tentait de traverser le détroit d’Ormuz, le forçant à faire demi-tour.

Si les deux parties dénoncent à chaque fois des violations du cessez le feu, personne ne semble vouloir véritablement le rompre et reprendre les combats. Les Etats-Unis présentent toujours leurs frappes comme étant "défensives".

Quelque chose à montrer aux Américains

Pour mettre fin à ce conflit, Donald Trump a besoin d’un trophée. Il ne peut pas se contenter d’une réouverture d’un détroit qui était déjà ouvert avant le conflit.

Malgré une intense campagne de bombardements et des dizaines de dirigeants assassinés, le "changement de régime" que Donald Trump a plusieurs fois revendiqué n’a pas eu lieu. Les Gardiens de la Révolution ont même renforcé leur contrôle sur le pays.

Le président américain ne peut pas non plus se contenter d’un accord qui ressemblerait à celui de 2015 – levée des sanctions contre limitation de l’enrichissement - dont il était lui-même sorti en 2018. Donald Trump fait d’ores et déjà face à la contestation des faucons républicains qui craignent qu’il ne fasse trop de concessions à l’Iran.

"Si tout cela aboutit à un régime iranien — toujours dirigé par des islamistes qui scandent « Mort à l'Amérique » — recevant désormais des milliards de dollars, capable d'enrichir l'uranium et de développer des armes nucléaires, et exerçant un contrôle effectif sur le détroit d'Ormuz, alors ce serait une erreur désastreuse", a averti le sénateur Ted Cruz au cours du week-end.

Depuis des semaines, le président Trump répète que son seul objectif est que l’Iran n’ait pas d’arme nucléaire. Pour revendiquer la victoire dans ce dossier, il doit s’attaquer au stock d’uranium enrichi. Au cours des dernières semaines, plusieurs possibilités ont été évoquées : diluer l’uranium en Iran, le ramener aux Etats-Unis ou le confier à un pays tiers. Ces solutions pouvant être combinées. Mais ces 440 kg d’uranium constituent l’assurance vie du régime. Téhéran n’y renoncera pas.

L’impasse dans le dossier nucléaire explique sans doute la remise en selle des Accords d’Abraham. En 2020, ces derniers ont permis la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et 4 pays arabes.

Ce week-end, Donald Trump a exhorté ses alliés du Golfe à rejoindre ces accords. Si les pays du Golfe, et en particulier l’Arabie Saoudite acceptaient, ce serait un énorme coup diplomatique et une sortie par le haut pour Donald Trump. Mais cela semble peu probable à court terme.