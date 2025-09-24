Le Kesimpta de Novartis obtient de nouveaux résultats positifs dans la sclérose en plaques

Novartis a dévoilé mercredi de nouveaux résultats positifs sur le Kesimpta, son traitement contre la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SPRR), à l'occasion de la tenue de la conférence annuelle du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS), qui s'ouvre aujourd'hui à Barcelone.



Des données d'une étude clinique de Phase IIIb montrent notamment que les patients étant passés au Kesimpta après avoir observé une activité persistante de leur maladie sous traitement par fingolimod ou par des thérapies à base de fumarate ont présenté une forte réduction de l'activité de la maladie.



Concrètement, le taux annuel moyen de rechutes (ARR) s'est avéré très faible, s'établissant à 0,06 sur une période de 96 semaines (soit environ deux ans).



Ces résultats ont également montré une quasi-disparition de l'activité visible à l'IRM, et plus de 90% des participants ont atteint le critère appelé NEDA-3 ('No Evidence of Disease Activity'), caractérisé par l'absence de rechute, de nouvelle lésion à l'IRM et de progression du handicap.



Dans une autre essai, incluant cette fois des individus récemment diagnostiqués (depuis moins de trois ans) et n'ayant jamais reçu de traitement auparavant, plus de 90% de ceux traités dès le départ avec le Kesimpta en continu ont maintenu un statut NEDA-3 pendant une durée de sept ans.



Aujourd'hui approuvé dans 92 pays, le Kesimpta a jusqu'ici bénéficié à plus de 150.000 patients.



Cet anticorps monoclonal recombinant entièrement humain autoadministré par une injection mensuelle par voie sous-cutanée agit en se liant à des épitopes distincts de l'antigène CD201, un mécanisme à l'origine de la lyse des lymphocytes B (dégradation de la membrane cellulaire) , et en permettant une reconstitution plus rapide des lymphocytes B.



Le médicament, mis au point à l'origine par Genmab et octroyé sous licence à GlaxoSmithKline, avait été repris par Novartis en 2015 pour toutes ses indications possibles.

