Les investisseurs s'interrogent activement sur le coût de l'expansion mondiale de Nintendo Co., Ltd.

Le Japon déploie tous les moyens nécessaires pour renforcer sa présence sur l'échiquier mondial. À travers sa stratégie révisée « Cool Japan 2024 », le gouvernement instrumentalise les contenus créatifs — notamment les jeux vidéo, l'animation et les propriétés intellectuelles (PI) basées sur des personnages — pour exercer un « soft power » visant à attirer les acheteurs internationaux vers les produits domestiques.

L'engagement est ambitieux : le gouvernement japonais espère que sa culture pop pourra générer 20 000 milliards de yens japonais (JPY) de revenus à l'étranger d'ici 2033. Cet objectif s'inscrit dans une ambition plus large visant à capter 50 000 milliards de JPY de dépenses étrangères totales dans les secteurs des contenus, du tourisme, de l'alimentation et de l'art de vivre.

Cette stratégie s'aligne parfaitement avec des vents porteurs mondiaux massifs. Selon PwC, les revenus mondiaux du jeu vidéo devraient passer de 224 milliards de dollars américains (USD) en 2024 à 300 milliards d'ici 2029 (soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 %), dépassant officiellement les industries combinées du cinéma et de la musique.

Les entreprises qui ancrent des franchises multi-médias sur des PI fortes et des communautés fidèles sont les mieux placées pour capter cette demande. Le géant du jeu vidéo Nintendo Co., Ltd. figure parmi les principaux bénéficiaires. Son portefeuille iconique, incluant Super Mario, Pokémon et The Legend of Zelda, s'inscrit dans l'objectif national japonais d'une expansion agressive des contenus à l'international.

Encaisser les jetons

Les chiffres de Nintendo pour l'exercice fiscal (FY) 2026 témoignent d'une logique de volume plutôt que d'efficacité. Le chiffre d'affaires a presque doublé, bondissant de 98,6 % sur un an pour atteindre 2 310 milliards de JPY contre 1 160 milliards, porté par le lancement de la Nintendo Switch 2 et une forte demande de logiciels, notamment Mario Kart World et les titres Pokémon.

Les ventes du segment des plateformes de jeux vidéo dédiées, qui englobe le matériel, les logiciels, les téléchargements numériques et les revenus de Nintendo Switch Online, ont grimpé de 106,7 % sur un an, s'établissant à 2 240 milliards de JPY pour l'exercice 2026 contre 1 080 milliards l'année précédente. Une baisse des revenus cinématographiques a toutefois réduit les ventes liées à la PI de 9,7 %, à 73,5 milliards de JPY.

Le résultat opérationnel a progressé pour atteindre 360,1 milliards de JPY contre 282,6 milliards, soit une hausse de 27,5 % sur un an, un rythme bien plus lent que celui de la croissance du chiffre d'affaires. Comme le matériel Switch 2 présente une marge bénéficiaire inférieure à celle de l'activité logicielle traditionnelle de Nintendo, la marge opérationnelle s'est contractée à 15,6 %, contre 24,3 % lors de l'exercice 2025.

Le bénéfice net a augmenté de 52,1 % sur un an pour atteindre 424,0 milliards de JPY, contre 278,8 milliards lors de l'exercice 2025. Le lancement de la Nintendo Switch 2 et une envolée de 25 % des téléchargements de jeux numériques ont soutenu cette croissance. Des facteurs non opérationnels, notamment des gains de change, des revenus d'intérêts et une part plus importante des bénéfices provenant des mises en équivalence, ont permis au bénéfice net de dépasser le résultat opérationnel.

Le tableau des flux de trésorerie présente une situation plus équilibrée. Le flux de trésorerie opérationnel s'est amélioré pour atteindre 289,8 milliards de JPY, contre seulement 12,1 milliards un an plus tôt, démontrant que le lancement de la Switch 2 s'est traduit par une réelle génération de cash. Pourtant, les marchés ne récompensent pas ces fondamentaux.

Décote ou détour ?

Le marché a amputé la valeur du titre de 45,5 %, laissant son cours actuel à 7 003 JPY, loin de son plus haut sur 52 semaines de 14 795 JPY. Malgré cette vague de ventes, les analystes restent optimistes.

Sur les 24 analystes qui suivent la valeur, 17 recommandent l'achat tandis que sept préconisent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 10 137,8 JPY, ce qui implique un potentiel de hausse de 45 % par rapport aux niveaux actuels.

La bataille à venir

La performance de Nintendo dépend fortement du succès de ses nouveaux matériels et logiciels. Des lancements impopulaires pourraient réduire considérablement la rentabilité. Une concurrence intense menace également la rétention des utilisateurs, tandis que les failles de cybersécurité, le vol de propriété intellectuelle et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement risquent de limiter la disponibilité des produits. En outre, les fluctuations des taux de change menacent continuellement de peser sur les bénéfices internationaux lors de leur conversion en yens japonais.