Il y a un an jour pour jour, nous écrivions dans ces colonnes que le leader mondial de la cybersécurité aurait du mal à soutenir ses niveaux de valorisation parvenus au sommet ; et qu'effet de masse oblige, son rythme de croissance serait sans doute amené à ralentir.

Voir à ce sujet Palo Alto Networks : Du bon et du moins bon. Cette prévision s’est largement réalisée, puisque le chiffre d’affaires n’augmente cette année ‘que’ de 15%, c’est-à-dire à son rythme le plus timide depuis quinze ans ; et que le cours du titre stagne depuis lors.

Le levier opérationnel lié à l’effet plateforme - la force du modèle d’affaires de Palo Alto, qui propose une solution unifiée de cybersécurité à ses clients - joue en revanche à plein : si en deux ans le chiffre d’affaires n’a cru ‘que’ de 33%, le profit d’exploitation, lui, a quasiment triplé sur la période.

C’est la qualité de ce modèle qui valait à Palo Alto un multiple d’élite. Notons que malgré le plateau atteint par le cours du titre, sa valorisation demeure plantureuse puisque équivalente à un multiple supérieur à cent fois le profit.

Notons aussi que ce profit serait deux fois supérieur si Palo Alto mettait le hola sur les rémunérations en stock-options - autre sujet de contentieux discuté dans Palo Alto Networks : Plus ça change, plus c'est pareil. En 2025, ces rémunérations variables sont encore une fois supérieures au résultat net redistribuable aux actionnaires.

Ceci, sans même évoquer les rachats d’actions massifs pour compenser la dilution causée par ces stock-options - une authentique dépense d’exploitation, dissimulée dans les comptes et les calculs de marges, mais pourtant bien réelle.

Il y a quelques semaines, la firme basée à Santa Clara se servait largement de ses titres - sa monnaie d’échange possiblement surévaluée - pour financer la méga-acquisition à 25 milliards de dollars de l’israélien CyberArc.

Cette transaction effectuée sur la base d’un multiple de vingt-cinq fois le chiffre d’affaires de la cible sera décriée par les sceptiques comme une fuite en avant pour pallier une croissance possiblement arrivée en bout de course.