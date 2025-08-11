Les valeurs liées au lithium ont bondi lundi après que CATL, leader mondial des batteries, a suspendu la production sur son site de Yichun (Chine) en attendant le renouvellement de sa licence d’exploitation. Cette mine représente environ 3% de l’offre mondiale prévue en 2025, selon les autorités australiennes, et son arrêt a propulsé les contrats à terme sur le carbonate de lithium à leur plafond journalier de +8% à Guangzhou.

En Bourse, Albemarle a gagné 10,2%, Sociedad Quimica y Minera de Chile 9,2% et Lithium Americas 2,4%, tandis que des acteurs plus petits comme Standard Lithium ou Sigma Lithium ont progressé jusqu’à près de 20%. Pour Morgan Stanley, cette suspension pourrait réduire le surplus attendu cette année et rapprocher le marché de l’équilibre, même si un retour à l’excédent reste probable sans discipline de l’offre.

Les analystes estiment que cette décision traduit une volonté de freiner la chute des prix, passés sous les coûts marginaux de production depuis début 2025. Vincent Sun (Morningstar) souligne toutefois qu’il est encore trop tôt pour y voir un signal clair de reprise durable des cours.