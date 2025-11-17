Safran a annoncé lundi que le loueur d'avions Avolon avait sélectionné 100 moteurs LEAP-1A de CFM, sa coentreprise avec GE Aerospace, afin d'équiper une flotte composée de 50 appareils Airbus A320neo.

Cette commande ferme, annoncée à l'occasion du salon de Dubaï, est estimée à une valeur de 1,45 milliard d'euros au prix catalogue.

Avolon, qui est client de CFM depuis sa création en 2010, dispose d'un portefeuille de 99 appareils de la famille A320neo, tous propulsés par le LEAP-1A, avec des accords fermes pour 163 avions supplémentaires dotés du même moteur.

La gamme CFM LEAP, qui a fait l'objet de plus de 4 000 appareils à ce jour, s'est récemment appuyée sur une série d'avancées telles que les aubes de soufflante en composites et les composites à matrice céramique, qui lui permettent d'être 15% plus économe en carburant, avec des émissions de carbone réduites de 15% par rapport aux moteurs CFM56 de génération précédente.