Le luxe entouré à Paris, Barclays relève à la fois LVMH et Kering

LVMH et Kering figurent parmi les meilleures performances de l'indice CAC 40 mardi matin, portés par un relèvement de recommandation des analystes de Barclays, qui jugent que les deux titres pourraient bénéficier d'une réaccélération de la croissance du secteur du luxe.

Vers 10h30, LVMH s'adjuge 0,7% à 455,1 euros, tandis que Kering s'octroie une progression de 1,1% à 241,1 euros. A titre de comparaison, le CAC recule de 0,6% au même instant.



Dans une note sectorielle intitulée "Après le boom", la banque britannique tente de distinguer les gagnants et les perdants de la nouvelle phase dans laquelle est entré le secteur, marquée notamment par un changement d'approche du consommateur.



Selon ses prévisions, le secteur devrait croître d'environ 3% cette année, avant de se "stabiliser" avec une croissance de l'ordre de 4% en 2027.



"Dans ce contexte, nous privilégions les dossiers capables de gagner des parts de marché et d'activer leurs propres leviers de croissance (self-help), tout en affichant une décote historique sans risque majeur de révision à la baisse du consensus", indique Barclays.



"Pour nous, LVMH coche toutes les cases", souligne l'établissement londonien.



Sa recommandation passe ainsi de "pondération en ligne" à "surpondérer" avec un objectif de cours porté de 570 à 620 euros.



Une surperformance après des prises de bénéfices



D'après Barclays, LVMH se traite à des niveaux de valorisation les plus attractifs observés depuis longtemps : après une correction de 26% depuis le début de l'année (contre une hausse de 5% pour le MSCI Europe), l'action se paye environ 20 fois les bénéfices attendus à 12 mois, soit une décote de 16% par rapport à sa moyenne historique, ce qui en fait le titre le moins cher de son domaine de couverture à l'exception de Prada.



Sur Kering, la banque explique être passée de "sous-pondérer" à "pondération en ligne", avec une cible revue à la hausse de 255 à 300 euros.



"Nous privilégions les valeurs capables de délivrer une croissance supérieure au marché par leurs propres leviers internes", rappellent ses analystes dans l'étude.



"Avec une croissance annuelle moyenne de 8% de ses revenus, une expansion de sa marge opérationnelle d'environ 10 points de pourcentage et une progression de 55% de son bénéfice par action d'ici 2028, Kering possède le profil idéal", soulignent-ils.



Ce rebond intervient alors que LVMH et Kering avaient lourdement chuté hier, suite à des propos de Berenberg conseillant aux investisseurs de prendre leurs bénéfices sur le secteur après le redressement boursier consécutif à l'accalmie observée au Moyen-Orient.