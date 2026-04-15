Le luxe pèse sur la Bourse de Paris

Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé mercredi, sur fond de saison de résultats trimestriels, avec un secteur du luxe sous pression. Le CAC 40 recule de 0,70% à 8 267 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 cède 0,25% à 5 969 points. La tendance est légèrement plus favorable à Londres (+0,01%).

Les investisseurs naviguent entre publications d'entreprises et suivi du conflit au Moyen-Orient. Donald Trump a estimé que la guerre avec l'Iran était " presque finie", évoquant une possible reprise des discussions dans les prochains jours au Pakistan. "Je pense que c'est presque fini", a-t-il déclaré sur Fox News, ajoutant que les autorités iraniennes "veulent vraiment parvenir à un accord". Des négociations pourraient ainsi reprendre à Islamabad sous médiation pakistanaise, après l'échec de premiers pourparlers récents.



Dans ce contexte, les cours du pétrole poursuivent leur repli, le Brent cédant 0,29% à 94,88 USD et le WTI 0,65% à 90,80 USD.



Sur le terrain, des frappes israéliennes ont visé le sud de Beyrouth mercredi, tandis que le Hezbollah a lancé une trentaine de roquettes vers le nord d'Israël. Ces échanges interviennent au lendemain de l'annonce par le Liban et Israël de l'ouverture de négociations directes en vue d'une paix durable. Les ambassadeurs des deux pays à Washington se sont rencontrés hier aux côtés du secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, marquant les premières discussions directes depuis 1991. L'Etat hébreu a toutefois rejeté toute participation de la France aux négociations.



Stellantis à l'affiche



L'indice phare de la place parisienne est pénalisé par le repli marqué des valeurs du luxe. Hermès (-11%) a publié des ventes trimestrielles inférieures aux attentes, affectées par les tensions au Moyen-Orient, qui ont pesé sur la demande et le tourisme. Son concurrent Kering (-9%), qui a publié hier soir, est également mal orienté. LVMH cède pour sa part 1%.



À l'inverse, Stellantis (+3,20%) s'inscrit en tête du CAC 40, après avoir fait état d'une hausse de 12% de ses livraisons mondiales au premier trimestre, à environ 1,4 million de véhicules.



Ailleurs en Europe, ASML (+1,15%) a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, soutenu par la demande d'équipements liés à l'intelligence artificielle.



Sur le plan macroéconomique, les prix à la consommation en France ont progressé de 1,7% sur un an en mars 2026, après 0,9% en février, selon l'Insee, qui confirme son estimation provisoire. L'institut a en revanche relevé de 0,1 point son estimation en rythme mensuel, à 1%.



Les investisseurs attendent désormais la publication de la production industrielle en zone euro à 11h00.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,07% à 1,1790 USD.