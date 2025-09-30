Les cours du maïs, du blé et du soja ont reculé mardi au Chicago Board of Trade, après la publication du rapport trimestriel du département américain de l’Agriculture (USDA). Le document a montré que les stocks de maïs au 1er septembre atteignaient 1,532 milliard de boisseaux, soit 13% de moins qu’un an plus tôt mais bien au-dessus des attentes des analystes (1,337 milliard). L’annonce d’une récolte record à venir a également pesé sur les marchés.

Vers 12h30 à Chicago (17h30 GMT), le contrat de maïs le plus échangé perdait 6 cents à 4,15-1/2 dollars le boisseau, le blé cédait 11 cents à 5,08-1/2 dollars et le soja reculait de 9-3/4 cents à 10,01 dollars. La perspective d’un possible shutdown du gouvernement fédéral a ajouté un facteur d’incertitude, incitant les opérateurs à limiter leurs positions.

Le soja pâtit particulièrement d’un manque de débouchés à l’exportation, les États-Unis perdant du terrain face aux fournisseurs sud-américains sur le marché chinois, dans un contexte de guerre commerciale. L’avancée des récoltes de maïs et de soja, favorisée par un temps chaud et sec dans la ceinture céréalière, accentue également la pression. Malgré ce recul, le maïs devrait finir le mois quasi stable et afficher une progression sur le trimestre, soutenu par des exportations solides et des incertitudes récentes sur les rendements.