Les craintes sur la dette publique ne sont jamais très loin quand les investisseurs doivent citer les risques qui les font frémir. Alors quand la situation budgétaire de plusieurs pays commence à inquiéter au même moment, l'effet est démultiplié, surtout quand on saupoudre tout ça de pronostics sur la politique monétaire. Les marchés actions ont démarré septembre du mauvais pied.

Ça aurait pu être pire. Les actions américaines ont piqué du nez pour la seconde séance consécutive hier, mais en terminant au plus haut de la journée. Ou plutôt au moins bas, puisque le S&P 500 a cédé 0,7% au terme des échanges. Les secteurs de la santé et de l'énergie, jugés défensifs, sont parvenus à surnager. Un peu plus tôt en Europe, le rouge était de sortie un peu partout. La Bourse de Paris a limité ses pertes à 0,7%, grâce aux recommandations à l'achat formulées par HSBC sur LVMH et Kering. Le DAX allemand, lui, a sombré : 5e séance de baisse en 6 jours et un plongeon de 2,3%. La Bourse de Francfort a été cabossée par des prises de bénéfices sur les technologiques et les industrielles, celles-là même qui ont contribué à faire du DAX l'un des indices les plus en vue de l'année 2025. Le compartiment immobilier a lui aussi souffert le martyr après la publication d'un chiffre d'inflation un peu plus élevé que prévu en août dans la zone euro. Ce chiffre n'est pas tout à fait anodin parce qu'il réveille un brin d'inquiétude sur l'évolution des taux de la BCE, alors que les investisseurs considéraient ce sujet comme anecdotique depuis plusieurs semaines.

Comme les emmerdes volent toujours en escadrille, pour reprendre les mots d'un ancien président français pas avare en formules triviales, ce sursaut inflationniste est venu renforcer le vent mauvais qui s'est levé autour de la dette des Etats. La France éternelle et inspirante avait montré la voie avec sa pantalonnade politique, qui contraint Bercy à proposer des rémunérations plus élevées que celles de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne pour appâter l'investisseur en quête d'achat de dette publique. Mais l'Hexagone n'est pas seul. Le Royaume-Uni, habitué des coups de chaud budgétaires ces dernières années, se retrouve depuis hier avec une dette à 30 ans dont le rendement n'avait jamais atteint un tel niveau depuis la fin du XXe siècle. Un avertissement clair avant l'annonce du prochain budget britannique.

Et puis il y a les Etats-Unis, avec leurs 1200 milliards d'intérêts annuels à payer pour honorer leur dette de 37 000 milliards de dollars. La question de la dette crispe toujours les financiers, là-bas aussi. Le rendement du 30 ans US flirte avec les 5% ce matin, un palier qui déclenche le premier niveau d'alarme chez les spécialistes. Surtout quand la capacité de l'administration à dompter l'endettement dépend de plus en plus de facteurs mouvants. Axios soulevait hier un paradoxe majeur : au printemps, les investisseurs avaient peur des droits de douane pour leur impact inflationniste et leur capacité à désorganiser le commerce mondial. Depuis quelques jours, ils ont presque peur que la décision de la justice fédérale annulant certains droits de douane ne réduise les entrées fiscales et ne viennent aggraver la situation budgétaire.

Car pour dompter la dette, l'administration Trump a besoin d'augmenter les rentrées extérieures (via les taxes à l'importation, puisqu'elle ne veut pas sur-fiscaliser les Américains) et de voir les taux d'intérêt baisser. Les organismes indépendants de supervision budgétaire estiment qu'il faut un rendement du 10 ans US à 3,25% pour empêcher les 1200 milliards d'intérêts annuels précités de continuer à croître. Soit grosso-modo 100 points de moins que le cours du matin (4,267%). Par conséquent, tout ce qui pourrait se mettre en travers des baisses de taux de la Fed, que ce soit l'inflation ou des banquiers centraux récalcitrants, est une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers. Encore plus que d'habitude, je veux dire.

En marge des efforts brutaux sur la réduction des dépenses, le succès du projet économique de Donald Trump, qui consiste je le rappelle à réduire les déficits tout en conservant un cadre de développement économique favorable aux Américains, dépend énormément de deux facteurs. La capacité de son administration à, d'une part, essorer les fameux "partenaires commerciaux" et d'autre part à contrôler la politique monétaire. On comprend dès lors l'empressement de la Maison Blanche à faire payer les autres et à formater la Réserve Fédérale à son ambition, en écartant les trublions et les réfractaires. Finalement, Trump peut-être une sorte de Bayrou, mais avec du pouvoir.

Cet état des lieux permet de comprendre ce qui se joue actuellement et pourquoi il faut surveiller le rendement des différentes échéances de dette comme le lait sur le feu. En effet, tout dérapage d'un pays sous surveillance comme le Royaume-Uni, la France et a fortiori les Etats-Unis peut créer un mouvement d'aversion au risque contaminant. La montée de l'or et le reflux des actions sont deux signaux qui ne trompent pas. Sans faire trop de divination de comptoir, le bazar politique annoncé en France pour la semaine prochaine ne manquera pas de crisper le marché de la dette, qui se tournera alors, une fois de plus, vers les banques centrales pour chercher son salut. La BCE doit se prononcer le 11 septembre sur sa politique monétaire. Mais c'est bien sûr la décision de la Fed, le 17 septembre, qui constitue le point d'ancrage ultime des investisseurs. Une baisse de taux d'un quart de point est toujours pronostiquée à près de 90%. Mais le marché guettera des signes d'une poursuite de l'assouplissement pour apaiser ses craintes à la fois sur l'économie et sur la dette : rappelez-vous le chiffre de 3,25% sur le 10 ans US pour que les Etats-Unis reprennent le contrôle de leurs intérêts débiteurs.

En Asie Pacifique, les marchés actions poursuivent leur décrue. La bourse japonaise perd 1%, tandis que Hong Kong et Shanghai cèdent 0,5% environ. Le reflux est moins marqué en Inde (-0,1%). La Corée du Sud et Taiwan affichent de légers gains. C'est l'Australie qui souffre le plus ce matin. L'ASX 200 décroche de 1,85%, plombé par ses banques, son immobilier, ses industrielles et son compartiment technologique. Le PIB australien du T2 est ressorti légèrement meilleur que prévu, mais il marque sa dynamique la plus faible sur 12 mois depuis les années 1990.

Le CAC40 reprend 0,6% à 7700points à l'ouverture. Le SMI s'adjuge 0,5% à 12 151 points. Le Bel20 gagne 0,3% à 4737 points.

Les temps forts économiques du jour

En marge de la nouvelle série d'indicateurs PMI des services européens d'août, on retrouvera les commandes de biens durables et les offres d'emploi JOLTS aux Etats-Unis..

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Michelin demande à Bruxelles de durcir ses tests d'usure pneumatiques.

ArcelorMittal va fermer ses usines d'acier long en Afrique du Sud.

Eurofins Scientific finalise l'acquisition de sites appartenant à des parties liées.

Scor place 500 MEUR de titres subordonnés 2055 à taux fixe (4,522%) puis variables.

Arkema place 500 MEUR d'obligations vertes 2032 à 3,5%.

Pluxee finalise l'acquisition de Skipr, fournisseur belge de solutions de mobilité pour les employés.

Canal+ (Vivendi) négocie une prise de contrôle d'UGC à moyen terme.

Le candidat vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme donne des résultats favorables après la troisième dose de rappel.

Eramet nomme Abel Martins-Alexandre directeur financier.

Derichebourg avertit sur ses résultats sous l'effet des droits de douane US.

Les principales publications du jour : Obiz…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

La justice américaine autorise Alphabet à conserver Chrome au sein de Google.

Nvidia dément une rumeur de pénurie de GPU H100/H200.

ZScaler prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations, le titre progresse de 1,5% hors séance.

Aon est en pourparlers pour restituer l'activité de gestion de patrimoine de NFP à Madison Dearborn pour près de 3 milliards de dollars, selon le FT

L'investisseur activiste Holdco cherche la vente de Comerica et veut obtenir des sièges au conseil d'administration, révèle le WSJ.

Plains All American Pipeline va prendre une participation de 55% dans l'opérateur de pipelines EPIC Crude Holdings à des filiales de Diamondback et de Kinetik Holdings pour 1,57 milliard de dollars.

Walt Disney va payer 10 millions de dollars pour mettre fin à la plainte des Etats-Unis concernant la collecte illégale de données sur les enfants.

Varonis acquiert SlashNext pour lutter contre les menaces liées aux e-mails générées par l'IA.

Les principales publications du jour : Salesforce, Figma, Hewlett Packard Enterprise, Dollar Tree…

D'Asie et d'ailleurs

Jaguar Land Rover (Tata Motors) "gravement perturbé" par une cyberattaque.

LG Energy Solution remporte des commandes de batteries auprès de Mercedes-Benz.

Hong Kong enquête sur des délits d'initiés présumés commis par le personnel de Hong Kong Exchanges et de la SFC.

Les principales publications du jour : rien…

