Le titre Hensoldt entame l'année en baisse. Il faut dire que sa valorisation tendue ne laisse aucune place à l'erreur. Face à un carnet de commandes en forte hausse mais lesté par un bilan alourdi, les avis divergent. La publication des résultats du premier trimestre n'a pas convaincu.

Il n’est pas rare de voir une action de défense européenne grimper en flèche depuis 2022. Entre le retour des conflits sur le vieux continent et la hausse des budgets de défense, le titre Hensoldt a gagné près de 500% sur les 5 dernières années

Si le nom est récent, la société et son expertise ne datent pas d’hier. Ancienne division d’Airbus spécialisée dans l’électronique militaire (qui générait déjà 1 MdEUR de chiffre d'affaires) , l'entreprise a été revendue en 2017 au fonds KKR, qui lui a donné son nom actuel. Après son introduction en Bourse en 2020, l'Etat allemand prend une participation de 25,1% dans l'entreprise, rapidement suivi par l'italien Leonardo, qui acquiert une part identique.

L’expertise de Hensoldt n’a pas fondamentalement changé, même si elle s’est imposée comme fournisseur mondial de solutions de capteurs pour le secteur de la défense. Le conflit en Ukraine a mis en lumière les radars de l'entreprise, notamment le TRML-4D. Intégré aux systèmes de défense antiaérienne, ce modèle est devenu au fil des mois un des produits phares de la société. Une grande partie du chiffre d'affaires (83%) provient des capteurs et des services associés, le reste (17%) étant attribuable à l'optoélectronique. Sans surprise, c’est à domicile que la majorité du chiffre d’affaires est généré, suivi par l’Europe. Le reste du monde représente moins de 10% des ventes.

Doucement mais sûrement

Si le titre a connu une ascension fulgurante portée par les espoirs des investisseurs, la croissance des résultats n'avance pas au même rythme. De surcroît, le bilan a été nettement alourdi par le rachat d’ESG en 2024. La transaction, bouclée pour 675 MEUR et majoritairement financée par l’emprunt, a fait monter la dette nette à 728 MEUR.

Pour le reste, le chiffre d'affaires progresse d’environ 15% par an depuis 2021. La croissance de l’activité repose principalement sur le volume des commandes, la marge d’EBITDA stagnant aux alentours de 12,5% depuis l’introduction en bourse. En parlant de commande, Hensoldt a doublé la valeur de son carnet de commande au premier trimestre, le ratio book-to-bill s’établit à 3x contre 1,8x un an plus tôt. Si la société semble sur de bons rails, un point de méfiance réside toujours dans sa valorisation.

Un prix révélateur

La théorie stipule que toutes les informations disponibles sont déjà intégrées dans le prix d’une société. Si cela se vérifie la plupart du temps, c’est particulièrement vrai pour Hensoldt. Le marché intègre déjà un scénario fortement optimiste, en témoigne un PER de 52,8x au titre de l’exercice 2026. Grâce à la progression entrevue sur les deux prochains exercices, ce ratio devrait être ramené à 26,2x en 2028. Un niveau qui reste élevé et qui suppose une poursuite du cycle exceptionnel au-delà de 2028.



Les résultats du premier trimestre ont montré que le marché devient exigeant. Le titre a cédé près de 2,5% malgré des résultats solides. Si les analystes visent toujours un objectif moyen à 91,17 EUR, les cours-cibles ont eu tendance à se dégonfler ces derniers mois. Comme souvent avec ces dossiers, le marché a commencé par payer à l'avance la perfection pour les années à venir. Dans les prochains mois, Hensoldt restera un proxy du réarmement global.